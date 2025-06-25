劉鏡清：台幣升值穩物價CPI漲幅望低於2%

劉鏡清。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北6月25日電（記者 張穎齊）台“國發會主委”劉鏡清25日在“立法院”經濟委員會表示，以色列、伊朗交戰造成國際原油價格震盪，隨著停火油價已下跌。再加上新台幣兌美元升值，壓低進口物價，台灣全年消費者物價指數（CPI）漲幅可望在2%以下。



劉鏡清報告表示，今年以來，台灣物價漲幅逐月減緩，5月CPI年增率已降至1.55%；海內外機構預測台灣今年CPI年增率介於1.7%至2.0%，當然還是低於去年2.14%水準。



劉鏡清說，政府全力維持物價穩定，確保經濟穩健成長，“行政院長”卓榮泰19日已指示“穩定物價小組”密切關注油價、民生物價，必要時適時採取各項措施，穩定物價及民生資源。“政院”副院長鄭麗君也於20日邀集“行政院穩定物價小組”相關部會進行研商，責成行政團隊密切關注中東情勢發展與國際原油價格波動，並適時提出各項物價穩定措施。



他補充說，美國關稅政策、美中科技競爭發展仍存不確定性，加上地緣政治風險升高。尤其今年6月以色列與伊朗衝突情勢升高，但“國發會”也持續規劃擴大內需政策，新產業、新動能、新布局，確保中長期經濟穩健發展面對全球經貿新局以及地緣政治風險帶來的挑戰，加速研擬“AI新十大建設”草案。



“立法院”經濟委員會25日邀請“國發會主委”劉鏡清、“經濟部長”郭智輝、“農業部政務次長”胡忠一及“央行”副總裁嚴宗大就“因應國際經貿情勢變化，如何協助台灣產業面對台幣匯率及國際能源價格遽變”進行報告並備質詢，輪值召委為國民黨籍“立委”謝衣鳳。