國民黨告罷團涉偽造文書　陳玉珍：查不查？　

藍委陳玉珍代表黨籍同志告發罷免團體偽造連署等罪。(照:國民黨提供) 中評社台北6月25日電／中國國民黨籍“立法院”黨團副書記長陳玉珍今天代表黨中央及“立院”黨團，至台北地檢署告發多個罷免藍委團體涉嫌偽造文書及違反個資法。陳玉珍表示，今天代表國民黨告發相關罷團，就是要看看檢調單位到底查不查，對待藍綠標準若一致，就一定要去搜索、約談，否則就是讓大家感到檢調的雙標。



“中選會”已公告24名藍委、停職中的新竹市長高虹安罷免案，將於7月26日進行投票。



陳玉珍指出，6月20日“中選會”審定多位國民黨“立委”罷免案，審定結果中卻有許多不合格件數，最多的就是第一階段提議人同時是第二階段連署人，許多重複灌水，違反選罷法規定，包括王鴻薇、李彥秀，羅智強、賴士葆、徐巧芯、洪孟楷等“立委”都達9成以上灌水率，其中是否涉及謄寫、筆跡相同等情事，檢調應進行徹查。



此外，陳玉珍表示，多個罷免案也有死亡連署情事，包括“立委”游顥部分就有56件，其他包括李彥秀、徐巧芯、洪孟楷、丁學忠等多個罷免案也都有死亡連署。陳玉珍質疑，“中選會”曾說只要有一件死亡連署就會依職權告發，如今有告發嗎？告發後檢調有相關動作嗎？另外，“中選會”審定丁學忠罷免案有高達298件偽造情事，請問“中選會”是否依職權告發？司法的標準不能對藍綠不一。



陳玉珍強調，檢調近期對於國民黨多個地方黨部進行了大約談、大搜索、大羈押，也進行了大起訴，但3月24日時她曾與多位國民黨“立委”到北檢告發罷團涉及違反選罷法、涉嫌偽造文書等，迄今卻沒收到任何通知，檢調看起來也沒有進行任何調查，難道檢調要等到罷免結束後才開始動作？



陳玉珍表示，她今天代表國民黨告發相關罷團，就是要看看檢調單位對待藍綠標準是否一致，檢調應該秉持相同標準去搜索、約談，否則就是明顯司法雙標。