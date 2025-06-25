高雄綠初選激戰　 新系爭取橋頭發展高科技

許智傑、邱志偉召開記者會，同為新系賴瑞隆（右）也趕來合照。（邱志偉辦公室提供） 中評社台北6月25日電（記者 黃筱筠）民進黨高雄新系“立委”邱志偉與許智傑今天一同召開記者會，爭取台積電未來最先進製程一奈米廠能進駐高雄，建構南部半導體產業S廊帶。由於台積電目前已經在高雄進行2奈米的擴產，未來更為先進的1奈米（A10）廠，更應首選北高雄的橋頭白埔園區。“立委”邱志偉表示，北高雄目前水電土地與交通、醫療、生活機能充足，未來1奈米廠應首選高雄，進駐橋頭白埔產業園區。



由於民進黨高雄初選競爭激烈，推估新系許智傑與賴瑞隆將整合出一組人，與綠委邱議瑩、林岱樺進行初選。賴瑞隆與許智傑上午分別在不同會議室召開高雄相關建設記者會。賴瑞隆也到許智傑記者會場上，與邱志偉、許智傑等新系大合照。



出身橋頭的邱志偉指出，北高雄區域擁有完善的基礎設施，經他多年的爭取建設，北高雄已經有相當理想的設廠條件，若能讓台積電1奈米廠進駐橋頭，能讓半導體產業鏈上中下游，從IC設計到製造、封裝測試都在高雄，打造更加強大的半導體S廊，更能創造先進製程的生產聚落。



許智傑強調高雄有充足的水、電、工、地、才，對於發展最先進的晶圓相當適合，而台中電力供給沒有高雄穩定，加上地方政府對於台積電發展沒有高市府積極。因此身為高雄“立委”，一定要全力爭取台積電一奈米廠到高雄，對於未來高雄推動AI產業，絕對是一大助力。



邱志偉說，半導體廠最擔心的就是水、電、土地不足，但經過他多年的深耕努力，這些在北高雄都已不成問題。北高雄供水穩定，未來還有岡山再生水廠每日供水達3萬噸，並規劃興建海水淡化廠，滿足台積電對再生水的高標準。電力方面，興達電廠具穩定供電能力，新增設的燃氣機組，裝置容量達130萬瓩，年發電量超過70億度，可全力支援台積電的先進製程需求。且未來2年興達電廠將投入新的燃氣機組，發電量為過去的數倍之多，能讓1奈米廠供電無虞。