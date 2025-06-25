運作民眾黨廢除不分區2年條款？林國成否認

民眾黨委員林國成。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北6月25日電（記者 鄭羿菲）《三立新聞》報導，台灣民眾黨籍“立委”林國成、張啟楷私下運作黨代表連署，要在8月黨代表大會廢除不分區“立委”僅能當2年的“2年條款”。林國成25日接受中評社訪問嚴正否認此事，他不知道有這件事，也沒運作此事，民眾黨代表自主性非常強誰都掌握不了。



林國成說，是綠營在政治操作，現在綠營運用大罷免對付藍委傅崐萁，對付民眾黨就是把他與張啟楷分化。



民眾黨前主席柯文哲在2024大選期間，提名不分區“立委”，並訂下“2年條款”，不分區“立委”擔任2年後交棒，以求讓更多人才能有歷練機會。台媒《三立新聞》報導，首輪“立委”任期僅剩下半年，傳出白委張啟楷、林國成私下運作黨代表連署，操作在8月的黨代表大會廢除該條款，目前已有超過15人連署。



該則報導中也呈現黃國昌曾經受訪時表達，除非有黨內由下而上的民主討論程序，否則他不會主動去做任何的更動。



黃國昌接受媒體訪問時，反問媒體，是哪家媒體報導？聽聞提問記者說是三立後，黃說，那就去問三立，還有其他的嗎？媒體追問，當初曾表達過，除非有“由下而上”的民主討論程序，否則不會主動更動2年條款，這算是“由下而上”的民主討論程序？黃則反問，你的前提就還沒有建立嘛！所以你要先去問三立，怎麼喜歡提些沒有事實基礎的問題？