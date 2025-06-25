台大副校長廖婉君爆資歷造假　校方回應了

台大副校長廖婉君。（照片：台大電機系臉書） 中評社台北6月25日電／台灣大學副校長廖婉君今年3月才剛獲頒“2025年台灣傑出女科學家獎”，被譽為台灣通訊網路領域的開拓者之一。周刊今天爆料，廖婉君許多傲人的資歷造假，由於廖婉君自1997年起即為台大助理教授，一路平步青雲至台大副校長、台大講座教授，及台大電機工程學系特聘教授，遭媒體質疑是否欺騙社會長達20年之久。台大校方今天回應，學倫相關調查多屬保密性質，台大對學倫案件完全依法規處理，對個案沒有評論，也不便對外說明。



根據《CTWANT》報導，有知情人士指出，廖婉君長年聲稱其研究成果被納入國際通訊標準，包括“ITU-T H.323 Annex-H”及“ETSI TiPHON”專案，但在國際標準文獻上並未發現有這項技術紀錄，且廖婉君在“ITU-T H.323 Annex-H”標準尚未成功制定時，便聲稱自己所做成果被國際標準納入，且該國際標準至今仍未提案成功。



爆料的老師指出，因國際電信標準具備實質經濟、學術的影響力，一旦能被納入其中，等同登上象徵該項研究成果的里程碑，意義及價值高於一般的學術論文。知情人士認為，廖婉君靠著這項造假的資歷，一路平步青雲至台大副校長。



對此，廖婉君表示，早在2000年就接獲Edgar Martinez通知，表示該標準已定案，主張自己的研究成果已被納入。但知情人士發現Martinez也曾表示，Annex-H預計會延至2001年才會完成，顯示廖婉君當年說這套技術已納入標準與事實不符。



除了“ITU-T H.323 Annex-H”被質疑造假，知情人士還爆出包括研究成果被“ETSI TiPHON”收錄，此項說法也被疑為不實。報導稱，ETSI（歐洲電信標準協會）為歐洲電信標準協會制定電信規格的權威機構，TiPHON則是其專案小組，若技術被收錄，代表有潛力成為業界的標準。



但廖婉君事後卻改口說，自己僅在“ETSI TiPHON”第13次會議中“分享研究成果”，而該研究成果並非被正式收錄。但台大校訊卻明確寫出其研究成果已被TiPHON納入一事。



廖婉君在今年3月初獲頒“2025年台灣傑出女科學家獎”，被媒體譽為台灣通訊網路領域的開拓者之一，其專長包括AI for 6G 網路、語意通訊、智慧車聯網、衛星通訊網路等領域，相當受到學術界推崇。



台大今天回應，學倫相關調查多屬保密性質，台大對學倫案件完全依法規處理，對個案沒有評論，也不便對外說明。