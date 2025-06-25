邱議瑩設高雄競辦　向新系對手喊兄弟加油

爭取高雄市長初選的綠委邱議瑩今天上午成立競選辦公室，大合影開心玩自拍。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄6月25日電（記者 蔣繼平）爭取高雄市長初選的綠委邱議瑩今天上午成立競選辦公室，現場人潮滿滿，民進黨籍高雄市長陳其邁花到人沒到，湧言會高雄市議員來了9人幾乎全到，英系綠委蔡易餘、湧言會要角前綠委趙天麟到場力挺。初選對手綠委賴瑞隆有送花，綠委許智傑則派代表出席。



邱議瑩受訪也說為“兩位兄弟們”加油打氣，至於派系整合目前還沒有談。



陳其邁明年任期屆滿卸任，黨內有4位“立委”表態競逐，分別是林岱樺、邱議瑩、許智傑、賴瑞隆。邱議瑩25日上午舉辦競選辦公室開幕茶會，地點位於高雄市三民區九如一路一棟商辦大樓8樓。邱議瑩選區在原高雄縣縣區，在原高雄市市區拓點，代表展現爭取初選的決心。



雖然陳其邁日前已表明“不會到場，因去了一個全部都要去”，不過陳其邁送的花就擺在邱議瑩競辦大門口，陳的花寫上“開幕誌慶”四字。另外，以神秘嘉賓到場站台的民進黨湧言要角、前綠委趙天麟送的花則寫上“議邁相承”。



此外，綠委蔡易餘也到場相挺，湧言會的高雄市議員鄭光峰、江瑞鴻、林志誠、黃文志、李雅慧、張勝富、林智鴻、鄭孟洳、黃秋瑛等，菊系高雄市議員邱俊憲，無黨籍的高雄市副議長曾俊傑、議員陳幸富，前民進黨籍高雄市議員韓賜村、陳致中。爭取初選的綠委許智傑也派服務處執行長許智善出席。



邱議瑩受訪時表示，希望讓高雄市民知道，雖然黨內初選有競爭，但對於市政願景提出與市政研究都是很認真，是正向發展，她也為兩位兄弟們加油打氣。對黨內派系整合？邱議瑩說目前都還沒有談到，但大家都往正向的方式進行。至於藍營一直釋放邱議瑩與賴瑞隆會對決說法，邱議瑩說純屬個人臆測，她不評論。

