配合美國台幣匯率新高？台“央行”副總裁說明

台“央行”副總裁嚴宗大。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北6月25日電（記者 張穎齊）新台幣持續升值，25日盤中最高飆破29.4元大關（截至中午29.457元）。“立委”指出美國銀行（BofA）預估明年底升至27.6，台“央行”匯率完全配合美國？“央行”副總裁嚴宗大25日在“立法院”經濟委員會表示，不對美國銀行預測評論，除了美元走勢，還要看台灣進出口表現影響的因素，“央行”會維持去穩定匯率。



美國總統特朗普宣布伊以停火協議，中東局勢雖未完全平息，但整體情勢已顯著緩和，市場避險溫度降溫，推動美元走弱，帶動新台幣強勢升值。25日一開盤6分鐘就飆破29.4元大關，盤中最高升至29.38元，單日大升值達1.56角，刷新近3年新高，引發市場關注“央行”是否可能進場干預匯市。



嚴宗大表示，穩定匯率都是台“央行”自己參與，近期可看到新台幣雖波動幅度大，但也要看國際美元走勢怎麼樣，匯率的影響因素是有很多有國際因素，還有台灣進出口表現，台“央行”式管理式浮動匯率，一直都在維持匯率穩定，不是說某一方可單方面就能預測決定。



無黨籍“立委”陳超明質詢諷刺，台“央行”的固定答案就是全部配合美國升匯率。中國國民黨籍“立委”謝衣鳳質詢，今天新台幣來到29.46元大關，BofA預估新台幣今年底匯率28.8元，明年底升至27.6，新台幣會一路升？



嚴宗大說，美國銀行等其他外資機構，經常對新台幣或其他國幣預測，台“央行”通常會看一下理由，帶台“央行”就是外匯市場參與者，不會對他們的預測去評論，匯率影響有很多，不完全是“國內外”因素去主導。台灣是出口導向，要看進出口表現，台灣還有科技品質提升、可成附加價值，新台幣升值是有經濟面的基礎支持，出口成長相較其他國家優於很多，“央行”一直嘗試維持匯率穩定。