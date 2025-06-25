賴清德雜質說　藍委吳宗憲嗆法西斯再起

藍委吳宗憲批，賴清德的十講可用10個字總結“法西斯再起、提槍上戰場”。（照片：吳宗憲臉書） 中評社台北6月25日電／賴清德24日在桃園舉行團結第二講，提到要透過一次次選舉罷免，像打鐵鑄劍般千錘百鍊、打掉雜質。中國國民黨籍“立委”吳宗憲25日在臉書發文痛批，這套說法根本是以民主為名、行極權之實，形同“法西斯再起、提槍上戰場”，正將台灣推向單一思想、排他統治的危險邊緣。



吳宗憲指出，當前世界局勢詭譎、經濟壓力沉重，民生苦況日日加劇，百姓咬牙苦撐，卻目睹執政高層沉溺權力與私利，“吃掉的不是便當，是台灣的民主、自由與未來”。他批評，賴清德的講稿內容圍繞“誰是中共同路人”、“如何打倒共匪”，對內進行獵巫，對外升高對立，幾無關注實際民生與治理問題。



吳宗憲諷刺，賴清德口中的“選舉罷免打掉雜質”，等於是先用選舉篩出人民，再用罷免進行清洗，這種邏輯讓人不禁懷疑，民進黨是否認定現在60%的非綠選民都是“雜質”。他說，這種“打壓異己、監控思想”的邏輯，早已跳脫民主體制，形同披著選舉外衣的法西斯主義。



吳宗憲強調，真正的團結應是包容異見、多元共存，而非基於單一政黨、種族或民族的排他性認同。他警告，當民進黨將所有不附和者打為“紅媒”、“紅錢”、“紅色滲透”，甚至讓“國安”司法成為打壓工具時，台灣就只剩“綠色”一種聲音，失去民主社會的基本價值。



“當人民開始害怕政府，就是暴政的開端”，吳宗憲呼籲社會各界保持清醒，拒絕讓極端思想挾持國家發展方向。他強調，自由不是政府賞賜，而是人民抗爭而來，在還能發聲的時候，更應挺身而出，堅守台灣多元與開放的民主根本。