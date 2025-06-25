侯友宜：我不會說意見不同的議員是雜質

新北市長侯友宜。（中評社 資料照) 中評社台北6月25日電／賴清德以“打掉雜質”形容罷免行動引發爭議，中國國民黨新北市長侯友宜今天在新北市議會答詢時表示，雜質是水裡面不能喝的東西，“水跟水也許有顏色不一樣，但雜質是不能喝了”，直言“立委”都是一票票選出來的，不能否定民眾投給“立委”，他也不會說跟他意見不同的議員是雜質。



根據《中時新聞網》報導，台灣民眾黨籍新北市議員陳世軒詢問侯友宜，賴清德的汰除雜質說是否失言？侯友宜是否會認為，跟他意見不一樣的，就是雜質？陳世軒認為，國際情勢紊亂，台灣也亂糟糟，自己人對自己人撕裂，賴一隻手定調七月是“國家團結月”，一隻手卻在撕裂台灣。



侯友宜回應，雜質是水裡面有不能喝的東西，大家不能接受，團結應該是要包容不同力量，直言“水跟水也許有顏色不一樣，雜質是不能喝了，這些‘立法委員’是民眾一票票選出的，不能否定民眾投給‘立委’嘛”，他也不會說跟他意見不同的議員是雜質，但最重要的還是拚市政。



另外陳世軒也針對防空避難室7月大稽查，詢問新北市府是否有收到“中央”接洽相關事宜？侯友宜說沒有，但他從媒體上看到這件事，會要求相關各局處做好準備，陳世軒則認為“中央”嘴巴喊大稽查避難空間，卻沒和地方溝通，埋怨“從去年520到今天永遠只會喊口號”。