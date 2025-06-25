趙少康諷賴清德　台灣有1400萬雜質

趙少康。（照片：趙少康臉書） 中評社台北6月25日電／民進黨籍“立委”陳瑩罷免案疑涉偽造提議書，檢調通知國民黨中央黨部組發會副主委黃碧雲、專委李得全2人今天赴“調查局”說明。中國國民黨戰鬥藍發起人、前中廣董事長趙少康25日痛批，民進黨的司法招就是搜索、約談、羈押、起訴，這樣就能夠團結嗎？團結在約談之下嗎？



《中時新聞網》報導，趙少康25日邀請國民黨籍“立委”謝龍介、前“立委”鄭麗文以及前衛生署長（“衛福部”前身）楊志良共同舉行“打臉賴清德團結國家十講”記者會。趙少康提到，請問賴清德怎樣促進團結？整段演講，“中華民國”派、“台獨”派的票都要，這不可能。賴清德昨天只凸顯兩件事，一是“台獨”，二是罷免，完全沒有要促進“國家”團結，講的都是分裂“國家”、撕裂“國家”。



趙少康強調，國民黨副主委現在還在被約談，民進黨的司法招就是搜索、約談、羈押、起訴，這樣就能夠團結嗎？團結在約談之下嗎？賴清德當選後衹有一招，就是要大罷免，把國民黨通通抹紅。40%的人要罷免60%的人，在這邊敬告賴清德，“你沒有資格談‘中華民國’，真正‘中華民國’派是反共反‘台獨’，如果主張‘台獨’就不是‘中華民國’派。”



謝龍介則說，山可移、性難改，跟賴清德不同意見都是雜質，那台灣有1400萬的雜質。執政黨對國際危機束手無策，各位可以看到整個關稅問題擺爛，跟他意見不同非賴系的都發起鬥爭，就變成6成以上的人都變雜質，“總統”高度說出這種話，很遺憾。



謝龍介說，今天非常慎重敬告賴清德，把所有不投綠的，甚至於不贊成大罷免的都當成雜質，不是賴的、綠的都要政治大清洗，若把不同意見的人民還有反對黨都叫做雜質，人民就會把政府當雜碎。



鄭麗文則說，如果在野黨要跟賴清德有一樣的信仰價值，那不叫在野黨，叫花瓶黨。一個民主的國家就是希望百花齊放，互相競爭，真理愈辯愈明，不是一言堂。這就是為什麼要成立黨外在野大聯盟，因為賴清德在走向獨裁，黨外在野大聯盟在政治光譜上面各自不同，也是因為台灣作為民主社會，有不同信仰價值，要團結就是要保護台灣多元性。楊志良則說，罷免本身就是在分裂台灣，而不是團結台灣，賴清德是明明白白公然分裂台灣。



由於第一波藍委罷免案將於7月26日投票，戰鬥藍是否會再辦造勢也受關注，趙少康表示，戰鬥藍是拋磚引玉，成功不必在我，國民黨台北市黨部要在7月5日辦一場大的造勢，中央黨部也將在7月19日、7月25日各辦一場大型造勢，如果他們要辦很好，我們就樂觀其成，也願意從旁協助。盧秀燕也說，戰鬥藍能否到台中辦一場，現在也在聯繫，各地從中央到地方都很積極是好事。