林岱樺質疑台官方對外大投資　忽略服務業

綠委林岱樺。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北6月25日電（記者 張穎齊）民進黨籍“立委”林岱樺25日在“立法院”質詢質疑，面對美國關稅戰，台“經濟部”為了爭取台商、外商回台，增加6千億元新台幣投資，但卻忽略台灣內部服務業重挫、消費力下降、觀光商機都未恢復。“經濟部長”郭智輝僅表示，會來努力啦，再向“行政院”反映。



“立法院”經濟委員會25日邀請“國發會主委”劉鏡清、“經濟部長”郭智輝、“農業部政務次長”胡忠一及央行副總裁嚴宗大就“因應國際經貿情勢變化，如何協助台灣產業面對台幣匯率及國際能源價格遽變”進行報告並備質詢，輪值召委為中國國民黨籍“立委”謝衣鳳。



林岱樺質詢，郭智輝輕忽服務業、旅宿業等，重視對外投資，包括花6千億要爭取海外回台投資，但對內服務業的照顧呢？不能忽視台灣內的基礎建設，且台“央行”、“國發會”也都沒重視，台灣觀光商圈生機都未恢復，再不搶救台灣企業商家，恐遭滅頂。



郭智輝表示，台灣消費力下滑，是要根據內需市場、並減少心理方面因素，對“經濟部”來講，優先會觀察新台幣升值，也看台灣的進出口，但對內部商業發展、硬體建設，也都會有規劃，“經濟部”會採取以小帶大方式，增加附加價值，也協助增加競爭力。會來努力啦，向“政院”內反映。



“國發會主委”劉鏡清則說，會努力跨部會溝通，他很負責任，但林岱樺問的問題應是“主計總處”，“國發會”管轄沒管到“主計總處”。而會議中發生劉鏡清身體不適，向經委會召委、中國國民黨籍“立委”謝衣鳳請示允許後，先行離開、由副主委高仙桂代表。



另外，林岱樺也認為，中東戰爭對國際能源原油的威脅，郭智輝報告提到台灣油價是亞洲鄰國中最低價，但台灣煤氣、石油99%都是靠“國外”進口，中油若進沒油會受影響，沒天然氣也會影響到台電，虧損公營事業。郭智輝則說，油價已有下降10%，會有各種情境應對。



“立法院”經濟委員會25日邀請“國發會主委”劉鏡清、“經濟部長”郭智輝、“農業部”“政務次長”胡忠一及央行副總裁嚴宗大就“因應國際經貿情勢變化，如何協助台灣產業面對台幣匯率及國際能源價格遽變”進行報告並備質詢，輪值召委為中國國民黨籍“立委”謝衣鳳。