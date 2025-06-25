拒絕紅色供應鏈　郭智輝：爭取美有利關稅

“經濟部長”郭智輝。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北6月25日電（記者 張穎齊）美國總統特朗普發動關稅戰，原對台灣課徵32%高關稅暫緩90天，7月8日將屆。針對關稅談判結果，台“經濟部長”郭智輝25日在“立法院”經濟委員會透露，美國針對中國紅色供應鏈採取懲罰、壓制，台灣也拒絕，不只可有利國際轉單給台灣，也對關稅談判結果有優勢。



郭智輝表示，台美關稅還在談判之中，90天來不斷研擬談判過程，有望豁免，有盤整過了，對台灣比較大衝擊大概就是6大傳統產業，“經濟部”則透過4大措施去努力，當然現在還無法講具體講談判結果，大概方向，要等“行政院”確認後，再跟大家報告。



郭智輝說，不過可看到，美國要求開始對中國紅色供應鏈採取懲罰、壓制方向，這對台灣來講，對某些產業是有優勢，比如半導體、資安、AI等，因紅色供應鏈影響，國際會轉單給台灣，因中國會被賦予高關稅，台灣就能爭取，也能向美國爭取有利關稅。



郭智輝說，中國要銷往美國的東西勢必無法過去，會有外溢現象，台灣會防止發生被影響，也會防止中國來台洗產地、市場走私等，否則將對台灣生活有大影響。



中國國民黨籍“立委”張嘉郡、民進黨籍“立委”賴瑞隆都問，7月8日到期後，會有何關稅方面的劇烈波動？



郭智輝重申，就等7月9日的對等關稅大致底定方向，美國對所有國家並不是一致的關稅率，以“經濟部”蒐集情況，雖現在還沒底定，但期望朝好的方向，目前看起來有這好的氛圍，台灣被美國關注的問題都有解決，像美國關注中國洗產地等，“經濟部”都很努力提供資料給“政院”談判小組參考。



“立法院”經濟委員會25日邀請“國發會主委”劉鏡清、“經濟部長”郭智輝、“農業部政務次長”胡忠一及“央行”副總裁嚴宗大就“因應國際經貿情勢變化，如何協助台灣產業面對台幣匯率及國際能源價格遽變”進行報告並備質詢，輪值召委為中國國民黨籍“立委”謝衣鳯。