綠委問戰備水電　台軍方：不便公開說明

台“防長”顧立雄（左）及“後勤參謀次長室次長”、中將李鳳翔。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北6月25日電（記者 黃筱筠）民進黨籍“立委”林岱樺今天質詢“國防部”相關戰備用水、用電、用油等因應。“後勤參謀次長室次長”、中將李鳳翔表示，針對戰備用水、用油有一定戰備存糧，具體數量不方便公開說明。至於用電，重要設施發電機是在地下室，比較無法讓外界偵測到溫度，有些暴露在外界會再去研究。林追問，以颱風過後來說，缺水就用水車？戰備用水怎麼準備？李鳳翔也說，人員的飲用是礦泉水，軍用也是。



林岱樺則說，戰備用水、用電、如果用防災模式運用非常危險？“國防部長”顧立雄表示，他同意委員看法，還有很多要精進的地方。“因應進入全面‘入侵’狀態，確實還有很多困難”，這時候軍民協同非常重要，一方面支援軍事作戰，一方面維持民生運作。



“立法院”“外交及國防委員會”今天處理“國防部”、“外交部”、“僑委會”等預算解凍案。



林岱樺質詢提及，中國從未放棄攻打台灣，關鍵設施會被攻擊，漢光演習時若當關鍵基礎設施被攻擊，緊急用水與戰備供電等，“國防部”如何準備？發電機溫度與噪音大，無人機一定會鎖定攻擊。戰備供電緊靠發電機，不會有危險嗎？希望戰備用電要足夠，電不足醫療馬上受威脅，還有戰備用水等，漢光演習如何因應。



李鳳翔強調，針對戰備用水用油有一定戰備存糧，不方面公開說明，用電方面，重要設施發電機是在地下室，比較無法被外界偵測到溫度，有些暴露外界下去後會研究。



林岱樺追問戰備用水，是用水車嗎？以高雄來說，颱風過後缺水就是用水車？李鳳翔表示，人員飲用是礦泉水，軍用也是。李鳳翔指出，外島則用海水淡化器去淡化海水。



林岱樺也說，這樣因應足夠嗎？顧立雄答覆，他無法詳盡回答，固定式設施、自足維生要做好抗炸維護，另外會有機動性運送確保油、水不被敵人偵知。



林岱樺最後提出具體建議說，首先，請“國防部”務實規畫戰備用電(包含緊急醫療)及戰用水之解決方案，以避免關鍵基礎設施損壞或能源供應匱乏時，戰力無法持續的問題。第二，基於全民動員的基礎，全動署應同步思考於作業指管區域，緊急民間供電與供水的對應方案。