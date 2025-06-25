台灣基進內鬨　高雄議員張博洋宣布退黨

高雄市議員張博洋服務處位於三民區大順二路上。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄6月25日電（記者 蔣繼平）台灣基進黨全台僅有2席地方議員席次，分別是台南市議員李宗霖、高雄市議員張博洋。身兼高雄黨部主委的張博洋25日證實，已向中央黨部辭去高雄黨部主委一職，並預計在7月退黨，不會加入民進黨拼連任。張博洋退黨，不僅牽動2026高雄議員選情，外界也將關注台灣基進未來將如何發展。



台灣基進2016年創黨，主張依民意討論“台灣獨立”的務實辦法，定位走“左翼“台獨”路線。現任黨主席王興煥。



張博洋服務處位於三民區大順二路上，也是台灣基進高雄市黨部，25日中午正常辦公。針對退黨一事，張博洋並未接電話，僅用文字回覆。



張博洋表示，已在6月21日向黨中央表態辭去高雄黨部主委，並預計在7月退黨。會不會去民進黨拼連任的這個問題，他的答案是不會。他對於擔任主委這兩年半，沒給黨部帶來什麼特別的成績，經營的不盡人意感到抱歉。但他也感謝黨部的大家，不論經歷多少的危機，一直撐著這個家。



張博洋表示，為了避免分別時刻，常常從細小的怨懟演變成互相攻擊，然後為了解釋又變成放話，沒完沒了。因此不會多談退黨的原因，想法不同、認知不同，分開各自努力也是讓彼此可以心無旁騖走下去的一種方法，有任何不理解或不諒解的，他畢竟還在高雄生活，都可以找到他。



張博洋表示，他一直堅信每個人都是自由意志、獨立思考的公民，也因此才會在這幾年被基進的做法跟思維吸引聚在一起，所以，也沒有把所謂把支持者丟下的問題，基進的人不是因為人而聚集的，“期待‘建國’路上再聚首”。