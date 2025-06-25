拉貨潮過後　台官方估下半年經濟成長僅1%

左一為台“央行”副總裁嚴宗大，右起“國發會主委”劉鏡清、“經濟部長”郭智輝。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北6月25日電（記者 張穎齊）台“經濟部長”郭智輝25日在“立法院”答詢表示，今年經濟成長率應該還是可以保3。景氣方面，半導體先進製程應如預期，2、3奈米廠都還不錯，傳統製程中國大陸開出非常多廠，但未來在非紅供應鏈轉移方面，台灣廠商會更有機會，審慎樂觀。



受拉貨潮集中上半年影響，“行政院主計總處”預測今年上半年台灣經濟成長達5.35%，下半年為1%，全年可望達3.10%。



台“中央銀行”副總裁嚴宗大則表示，“央行”估上半年經濟成長率5.49%，下半年則是0.78%，感覺上是下降，但與去年4%的來回幅度、經濟基礎看，只是降緩一點，整體預期今年還是有3.05%經濟成長，希望能保3。



“立法院”經濟委員會25日邀請“國發會主委”劉鏡清、“經濟部長”郭智輝、“農業部”“政務次長”胡忠一及央行副總裁嚴宗大就“因應國際經貿情勢變化，如何協助台灣產業面對台幣匯率及國際能源價格遽變”進行報告並備質詢，輪值召委為中國國民黨籍“立委”謝衣鳯。



經委會委員會聚焦台灣今年經濟成長率受到美國關稅、新台幣匯率、中東戰爭國際能源價格等影響。民進黨籍“立委”林岱樺質詢，新台幣4月30日兌換美元是32.017，6月24日升值到29，匯率變動讓半導體之外都被全打趴，下半年經濟放緩，關稅又不確定，是否對今年台灣經濟表現產生負面衝擊？



嚴宗大說，景氣方面，台灣上半年出口好，下半年預期稍微減緩，量已超過外面所需要，這塊也影響民間投資部分，預期民間消費還是穩健、溫和，審慎樂觀。出口提前出貨，匯率雖對不同行業產生不同衝擊，但也有對傳統產業、中小企業、服務業有相應對穩定方式。



劉鏡清說，根據“行政院主計總處”預測今年上半年台灣經濟成長達5.35%，下半年經濟成長率1%，全年可望達3.10%。上半年整體表現優於預期，主要受惠於AI（人工智慧）及高速運算等科技發展，以及產業提前備貨效應，今年1至5月台灣出口較去年同期大幅成長24.3%；加以台灣半導體大廠加速擴充先進製程及高階封測產能，帶動第1季民間固定投資明顯擴增20.8%。