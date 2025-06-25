賴清德雜質說遭批　王世堅：在野黨曲解

王世堅接受媒體採訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北6月25日電（記者 黃筱筠）賴清德24日在團結講的“雜質說”被在野黨批評。民進黨英系中常委、“立委”王世堅今天受訪說，賴清德首要任務就是要全體民眾團結，不可能在十講當中暗列哪一些攻擊言論、詞句，這都不可能。他呼籲在野朋友們，可以接受賴清德邀請、共商“國是”，如果他們有意願，賴隨時都可以再提出。



賴清德近日展開“團結‘國家’十講”，24日進行第二講“團結”，提到“透過一次又一次選舉、罷免，打掉雜質，守住民主鋼鐵意志”，引起在野黨批評。



王世堅說，賴清德十講已經講得很清楚、從“國家”到團結，團結列在第二講，可見其重要性。賴身為領導人，本來最重要工作就是團結2300萬同胞，光是從字義上就可以看出來賴不是那個意思。“如果有心人要從其他角度解讀，在“國家”要團結邁進的時候，這樣解讀很不好”，不要曲解“國家元首”的談話，原意就是團結、要大團結，這樣曲解無意義，應該被全民譴責、唾棄。



會覺得在野黨對號入座？王世堅表示，現在是很敏感時刻，藍白面對公民團體罷免，把一切事情都歸責給賴清德，這很不客觀，也跟事實不符。賴在十講前兩個星期，就有提出要與在野黨共商“國是”、做“國安”簡報，也都被在野黨拒絕。如果此時此刻、“國家”需要團結的時候，在野黨先是拒絕與賴共商“國是”，之後又曲解賴的團結十講，就變成政黨之間的惡鬥，非常不好。



他強調，賴清德有釋出善意，在野兩黨不妨冷靜思考，是否接受賴的呼籲、大家坐下來談，這才是讓“國家”往前邁進的正確做法。尤其“國家”現在面臨很多問題，最不該有的就是“國家”之內朝野不合，朝野之間是選舉時競爭，但平常應該共商“國是”，團結、和諧為重。競爭只是手段，目的是為“國家”社會好。