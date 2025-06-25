綠告發台東藍委黃建賓免費下午茶爭取反罷

民進黨發言人吳崢（左）由律師房彥輝（右）陪同，前往北檢告發藍委黃建賓違反選罷法。（照片：民進黨提供） 民進黨發言人吳崢接受媒體採訪。（照片：民進黨提供） 中評社台北6月25日電／大罷免第三階段投票7月26日進行。民進黨指控台東藍委黃建賓涉提供價值250元的下午茶，呼籲與會民眾不同意罷免，違反選罷法。25日由律師房彥輝陪同民進黨發言人吳崢前往台北地檢署告發黃建賓違反選罷法。



吳崢並要求，黃建賓應向民眾說清楚，提供民眾免費的茶會，是由誰主辦，由誰付款。



吳崢指出，根據罷免團體及地方所回傳相關消息指出，黃建賓6月3日在台東娜路彎大酒店舉辦下午茶會，當天有許多民眾出席，免費用餐。活動上明確出現許多支持黃建賓的訴求，呼籲與會民眾表達不同意罷免黃建賓案，事證已相當明確。



綜整相關事證，吳崢說，第一，茶會有招待民眾用餐的事實；第二，在茶會上，有要求民眾支持不同意罷免黃建賓案，已明顯構成違反《公職人員選舉罷免法》關於犯意聯絡、對價關係的成立，就此，今天偕同律師所整理的事證，一併向檢方告發。



吳崢表示，對於所涉犯違反《公職人員選舉罷免法》情事，具體向黃建賓提出二項質問，其一，這場活動誰是幕後的主辦者，由誰找來民眾出席這場反罷活動？其次，此場活動的餐費用誰付款買單？要求黃建賓直接清楚向人民交代，並接受司法調查。



房彥輝指出，從掌握的相關事證，本案涉及免費提供給選民用餐，並利用這樣的場合宣導反罷免、支持黃建賓的訴求，明顯已動搖選民的投票意志，影響投票的公正性，有違反《公職人員選舉罷免法》第99條投票行賄罪的嫌疑，因此，陪同發言人提出告發，請求檢方依法偵辦查明真相，以遏止此種歪風。