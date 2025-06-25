遭綠抹紅通陸　藍委鄭正鈐氣炸赴北檢提告

左起律師王耀星、藍委鄭正鈐、陳玉珍。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北6月25日電（記者 張穎齊）民進黨“立法院”黨團總召柯建銘子弟兵、新竹市雙罷免總部發言人林志潔，日前公開“吹哨者”音檔，指控中國國民黨籍“立委”鄭正鈐涉嫌洩漏政府資訊給大陸國台辦，並疑似涉入收受陸資介入選舉。鄭正鈐氣炸，25日在律師陪同下赴台北地檢署提告吹哨者涉嫌違反選舉罷免法、加重誹謗、偽造文書等罪嫌。



新竹市雙罷免總部發言人林志潔18日與領銜人戴振博、律師陳又新至台北地檢署，告發鄭正鈐涉長期接受的大陸“政治獻金”並透過微信軟體指示助理持鄭的手機協助操作與國務院台灣辦公室訊息，傳遞政府檔案予國台辦，涉犯“國家安全”法等罪。



鄭正鈐25日在國民黨籍“立委”陳玉珍、律師王耀星的陪同下在國民黨“立法院”黨團辦公室開開“假吹哨真抹黑？鄭正鈐提告！”記者會，再與律師前往台北地檢署按鈴申告。



鄭正鈐表示，所有指控皆為子虛烏有，自己絕無洩密與“中共資助”問題，且所有政治獻金均依法據實登載，並無不法情事。他從政以來依法秉公處理所有服務案件，並無收受不正當利益。針對公務車使用部分，他指出，“立法院”總務處早於6日公開說明一切合乎規定，民進黨無視事實，持續抹黑，明顯是濫用司法程序進行政治攻擊。



鄭正鈐在記者會中出示他本人，以及蔡英文、“監察院長”陳菊過去致贈對岸的賀詞，說明所謂的“墨寶”，其實只是應邀提供的賀詞，純屬對活動的祝福，並無其他含意。他指出“墨寶”一詞遭民進黨刻意放大解讀，無視這種賀詞過去也曾由蔡英文、陳菊贈予對岸，本屬正常交流形式，如今卻被政治操作、過度解讀，實屬荒謬。

