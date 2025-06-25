民眾黨拚反罷、公投宣傳　培訓青年街講

民眾黨召開“眾青SPOTLIGHT 青年宣講團啟動”記者會。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北6月25日電（記者 鄭羿菲）24席藍委、停職中的新竹市長高虹安罷免案將於7月26日投票。民眾黨推動的“核三延役公投案”，也將於8月23日投票。台灣民眾黨25日召開記者會，啟動“眾青宣講團”，呼籲民眾726、823都出門投票，投下象徵“罷賴”的不同意罷免票、同意核三延役票！



台灣民眾黨昨天公布民調，有7成民眾同意核三廠繼續運轉，民眾黨主席黃國昌更宣告，將辦上百場活動宣傳核三延役公投。



台灣民眾黨25日下午召開“眾青SPOTLIGHT 青年宣講團啟動”記者會，由民眾黨新聞部主任吳怡萱、青年部主任劉昱鴻出席。



民眾黨新聞部主任吳怡萱表示，今年夏天有2個重點，一是726罷免“立委”投票，我們要催動反罷免行動，也希望號召更多青年加入；二是民眾黨的重中之重，823核三延役公投，希望青年聲音一起加入公投行列，這兩天都要出門投票去罷賴！



吳怡萱說，賴清德曾告訴大家7月是團結月，但啟動團結十講卻空泛、實質分裂，昨天賴清德更說要打掉雜質，民眾黨想問，到底哪一個台灣人是雜質？對應賴清德的團結十講，民眾黨青年團有青年十問要請教，台灣有太多需要處理的事情，被賴清德、“賴政府”忽略。