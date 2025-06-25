朱立倫：賴清德純化“台獨”　全球最純化是朝鮮

國民黨主席朱立倫。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北6月25日電（記者 張穎齊）賴清德24日赴桃園市客家青年會進行第二講，提到要用民主淬鍊“國家”團結力量，需透過一次次選舉、罷免“打掉雜質”。中國國民黨主席朱立倫25日在黨中央中常會痛批，賴清德是在純化“台獨”，所謂團結是清洗，全球最純化就是朝鮮，賴如世界上的獨裁者一樣，進行清除德先生（指民主Democracy）的“清德工程”。



朱立倫25日下午赴國民黨中央黨部中山廳出席中常會，與會者有國民黨副主席連勝文、夏立言、秘書長黃健庭、副秘書長謝衣鳯、江俊霆、中常委等人。



朱立倫致詞表示，賴清德最近正在進行所謂的團結“國家”十講，賴的團結就是清洗，賴正在純化“台獨”，清洗所有反對“台獨”勢力。從過去到現在，全世界獨裁者最喜歡就是純化，最喜歡就是清洗，清除一切反對的聲音，口中都會喊著要鍛鍊成鋼、要把雜質去除，這些就是獨裁者最喜歡講的話，而全世界最純化即為朝鮮。



朱立倫說，從過去台灣漢人成了其餘人口，現在大家又變成雜質，大家都是要被消滅的反對力量，賴清德做的不是團結台灣，而是“清德工程”，清除“德先生”民主。



朱立倫說，台灣最驕傲的“護國神山”台積電，也被清德工程送走，驕傲的台灣民主被破壞、摧毀，這便是純化工程，進行政治大清洗、大罷免的司法手段，清洗所有在野黨、掃除雜質，這是民主悲哀。



話鋒一轉，朱立倫提到，賴清德昨天第二講來到他的家鄉桃園市，參加客家會，賴清德用閩南語、講話講給現場客家人聽，對著客家鄉親說“家己揹奉金，閣替人看風水（閩南語諺語：指自己家裡的事情都還沒處理好，卻去替別人操心、解決問題）”，還說“我講台灣話，你們聽得懂嗎？”又說客家人也都是台灣人，賴清德不會講客家話就直接大聲說不會講，還要用河洛話講。



朱立倫隨即秀一段用客家話講“賴清德是泥菩薩過江、自身難保”，賴清德講的話客家鄉親都聽不懂，賴清德只想要獨裁，創造一言堂，直接跟客家鄉親說“不好意思，我不會講客家話”，才是一個真正能夠包容不同聲音，不同語言、不同族群的領導人。



最後，朱立倫厲聲強調，反對台灣被政治清洗、被政治純化的民眾，7月26日一定要站出來，投下不同意罷免。旋即閉門開會。