組發會主委遭約談　國民黨：不恥司法當工具

左起國民黨副發言人鄧凱勛、文傳會主委林寬裕、黨發言人楊智伃。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北6月25日電（記者 張穎齊）檢調持續偵辦中國國民黨罷綠委“幽靈連署”偽造文書案，25日傳喚國民黨中央組發會副主委黃碧雲、專委李得全2人到案。國民黨文傳會主委林寬裕痛批，這就是賴清德所謂過濾雜質的過程，把司法當工具，人民都無法接受，很不恥，國民黨會全力協助黨工維護清白。



儘管國民黨罷綠委一件都沒通過，檢調繼續擴大偵辦國民黨不實連署，從羈押10多地方黨部黨工，再向上發展，25日燒到國民黨中央黨部組發會。組發會副主委黃碧雲、專委李得全2人上午9點半赴“法務部調查局”北部地區機動工作站偵訊，再送台北地檢署復訊。



國民黨25下午舉行中常會，會後由林寬裕、黨發言人楊智伃、副發言人鄧凱勛轉述說明。



林寬裕說，案子還在偵辦中，但他要說連最支持綠共的鏡週刊，都質疑偵辦民進黨籍前桃園市長鄭文燦案的檢察官辦案證據力有問題，所以這一連串的司法動作，就是綠共政黨要過濾雜質，賴清德要進行純淨工程，將司法也當工具，賴非常喜歡講過濾雜質，國民黨絕不接受，府方還說別多做聯想，這便是此地無銀三百兩，台灣已有96%漢族人口被說是其餘人口，又要被歸類為雜質。



媒體問是否擔心再往國民黨更高層追查？因新北地檢署起訴書揭露黨中央1月22日開罷免專案小組會議，引發聯想？民進黨籍“立委”說黨中央與黨主席朱立倫都不出來公開道歉？林寬裕說，尊重配合檢方偵辦，希望將來到移到院方時，能更公正審理，還黨工清白，這些都是檢方自己的片面之詞，檢方證據被質疑，辦藍不辦綠，大家都看在眼裡。