海基會遭冒名索個資　籲提高警覺

利用以AI生成之虛構海基會人員照片，意圖詐騙收信者點擊下載連結。（照片：海基會提供） 中評社台北6月25日電／海基會25日表示，近日接獲學者反映，收到以海基會名義發出之座談會邀請，信中提供下載連結及密碼，但海基會實際上並未辦理該活動。此類行為已嚴重損害該會形象，民眾收到由該會署名之電子郵件，對於內容如有任何疑問，務必以電話向海基會查證，以維護自身權益。



海基會表示，近日有學者反映，收到冒名該會人員發出之座談會邀請通知，信中提供下載連結及密碼，請受邀學者點擊連結下載會議資料；海基會日前亦曾接獲不明人士來信，佯稱其所屬機構欲申請參訪該會時，出現個資外洩的資安事件，點擊信中提供之下載網址並輸入密碼，以取得該機構對此事件之調查資料。



海基會表示，上述信件共通性均為提供釣魚網址及密碼，且刻意不提供聯絡電話，降低收件人查證真偽的可能性，避免曝光或被反查身份。受害民眾如信以為真，點擊連結並提供個資，更可能成為攻擊者測試及蒐集資料的工具，進一步被運用於其他型態的詐騙行為。



海基會聲明，冒用該會人員名義發出虛構活動邀請，造成受邀者誤信該活動為該會主辦，已嚴重損害該會形象，未來如有類此事件，該會將持續予以公布，提醒社會各界注意。海基會強調，民眾收到類似信件如有疑問，務必以電話向該會查證（海基會總機：02－21757000），並保留原始郵件，以利後續調查並維護自身權益。