國民黨：支持調高防務預算　盼兩岸和平對話

左起國民黨副發言人鄧凱勛、文傳會主委林寬裕、黨發言人楊智伃。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北6月25日電（記者 張穎齊）中國國民黨文傳會主委林寬裕25日表示，借鏡中東戰爭，國民黨一直強調要主打雙D戰略（“國防”Defense、對話Dialogue），支持“國防”預算向上調高，也希望兩岸能和平對話，才是對台灣最好的。



國民黨主席朱立倫25日下午主持中常會，會後由林寬裕、黨發言人楊智伃、副發言人鄧凱勛轉述說明，並接受提問。



記者詢問，針對美國介入中東伊以戰爭，國民黨看法如何？借鏡倘若兩岸開戰，美國是否協防？



林寬裕表示，國民黨多次強調雙D戰略，第一個是絕對支持強化“國防”，朱立倫已多次講過，希望能夠把台灣的“國防”預算，調高到佔GDP的3.5%（現為2.45%）、甚至再往上調，國民黨都會全力支持。今年台灣的“國防”預算已是史上最高，也提高了軍人待遇等，希望能夠強化自己的防衛能力，有了防衛能力，則盡可能來避戰。



林寬裕說，北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）17日參加7大工業國集團（G7）峰會，都有提到台海安全問題，呂特非常關切，那台灣一定要能夠強化自己的“國防”能力；另一方面也一定要去避免戰爭。而最希望的是能有兩岸和平對話，這才是對台灣最好的處理方式。