柯文哲新竹農地上周賣出　估計進帳約2千萬

柯文哲新竹農地在上周已售出。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹6月25日電（記者 盧誠輝）台灣民眾黨前主席柯文哲2024大選期間遭爆新竹持分農地違規作停車場使用，引發爭議。柯當時受訪說將在大選後把新竹農地賣掉，如今經過近一年半後，柯所持分的該筆新竹農地終於在上周售出，但光是公告土地現值就已從每平方米新台幣3700元，漲到每平方米7900元，至少漲了一倍以上。



另根據公開的實價登錄網站資料顯示，柯文哲所持分的新竹隆恩段農地附近，成交價每坪從8.3萬元到16.6萬元不等，若取中間值以每坪12.45萬元來計算，柯文哲所持分的特農地持分約145.54坪，轉賣所得逾1800萬元。



柯文哲因涉京華城案，已被羈押大約10個月。



中評社25日實地到新竹市水利路上柯文哲所持分的隆恩段1320地號農地查看，發現該地似乎才剛整理過，已從過去原本雜草叢生，回復到種有芭樂樹苗的狀態。中評社也實際到公開付費的“地政資訊網路e點通服務系統”上查詢，發現柯文哲所持分的24分之5農地在6月16日已售出。



根據該筆農地“土地所有權部”資料顯示，柯文哲所持分的24分之5農地在6月16日已改登記給一位新竹許姓買家，登記原因為“買賣”，原因發生日期則為5月19日。從以上資料可以得知，該筆農地在5月19日轉售給許姓買家，在6月16日完成交易並將農地改登記在許姓買家名下。



若仔細查看“前次轉移現職或原規定地價”可以發現，柯文哲所持分的24分之5農地在2008年7月的公告土地現值每平方米為3700元，經過近17年後的2025年5月，公告土地現值每平方米已漲到7900元，每平方米漲了4200元，至少漲了一倍以上。而且這還只是公告土地現值，實際成交價會是公告地價的數倍以上。



另根據公開的實價登錄網站資料顯示，柯文哲所持分的新竹隆恩段農地附近，今年共有4筆同樣是“特農地”的買賣紀錄，成交價每坪從8.3萬元到16.6萬元不等，若取中間值以每坪12.45萬元來計算，柯文哲所持分的特農地持分約145.54坪，轉賣所得逾1800萬元。