中評鏡頭：酒泉鐘鼓樓見證千年城市發展史

酒泉鐘鼓樓坐落在市中心。（中評社 方敬為攝） 中評社酒泉6月26日電（記者 方敬為）甘肅酒泉市最熱鬧的地方在肅州區老城四大街交匯處，該地也是酒泉古城的市中心，中央有座自東晉時代遺留下來的鐘鼓樓，迄今已1600多年歷史，鐘鼓樓如今成為酒泉市著名的道路圓環地標，四周商業繁榮，形成古老與現代相互輝映的特別景致。



酒泉鐘鼓樓位於酒泉城中央，最早創建於東晉穆帝永和年間，約為公元346年至353年，是前涼政權酒泉郡太守謝艾主持重修的酒泉城東城門。現存的鐘鼓樓，是清朝光緒年間公元1905年重修，基座方形，上小下大，底部周長100米，外包青磚，有四向券門，城樓並懸掛“氣壯雄關”木匾，與長城西端的嘉峪關“天下第一雄關”遙相呼應。



酒泉鐘鼓樓，聳立在酒泉市十字街中心的一座磚砌高墩上，為三層木結構的塔形樓，雕梁畫棟，古色古香，雄偉壯觀。鼓樓下有四門通向東南西北，行人車輛可以穿行。



有趣的是，酒泉鐘鼓樓從古到今一直是人車熙攘的熱鬧地帶，過去是出入通行的古城門，隨著時代演變，成為座落在市中心的圓環地標，見證酒泉1600多年的發展歷史，該建物的大氣古典，與四周現代化的商業商街景相互輝映，也成為酒泉市獨特的風景。