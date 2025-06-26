中評鏡頭：張掖丹霞景區　體驗另類低空經濟

張掖七彩丹霞景區為著名旅遊景點。（中評社 方敬為攝） 中評社張掖6月26日電（記者 方敬為）張掖“七彩丹霞景區”以其色彩斑斕的丹霞地貌和彩色丘陵而聞名，是中國熱門景點，每年到訪遊客都是百萬人次起跳，近期隨著大陸“低空經濟”發展，丹霞景區也推出各類“飛天”遊覽項目，遊客可以在景區內搭乘直升機、動力飛翔傘、熱氣球等，從空中俯瞰丹霞地貌，讓旅遊型態更多元。



丹霞地貌作為“5A級旅遊景區”和“世界地質公園”，吸引眾多海內外遊客前往觀光，在2024年景區接待遊客數量已突破300萬人次。該景區以其色彩斑斕、層理交錯、氣勢磅礴的丹霞地貌而聞名，是彩色丘陵與丹霞地貌的復合區。



過去遊客參訪丹霞景區，是乘坐景區遊園車遊覽，或是登高眺望整個丹霞地貌，近期隨著低空經濟發展，丹霞景區也推出各式“飛天”遊玩項目，讓遊客能夠有不同以往的旅遊體驗。



遊客在丹霞景區內可以選擇搭乘直升機、動力飛翔傘、熱氣球等方式，居高臨下俯瞰整個丹霞地景，相當受到歡迎。直升機觀光項目，單次價格為人民幣880元，有貝爾407直升機和阿古斯塔A109直升機可供選擇；動力飛翔傘體驗則是480元一次；熱氣球搭乘為200元一次。是觀光旅遊結合低空經濟的成果示範。

