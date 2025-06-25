民進黨全代會周六登場　主題影片曝光

民進黨發言人吳崢。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北6月25日電（記者 黃筱筠）民進黨全代會將於28日登場，將以“更好的民主，更好的台灣（Better democracy， better Taiwan）”為主軸，從黨主席賴清德提出的“更大的民主”出發，向社會宣示民進黨持續深化民主、強化治理、團結前行的堅定承諾。



民進黨今也首度公開全代會主題影片，宣示始終與公民站在一起。民進黨發言人吳崢表示，回顧台灣民主進程中，每一個關鍵時刻——從1970年代民主前輩衝破威權，1990年野百合學運，到反核、野草莓、反媒體壟斷、婚姻平權、太陽花運動，再到去年的青鳥行動，民進黨始終與人民並肩同行，而如今公民發起的大罷免運動，也再一次證明，當代議制度失靈，直接民權會成為導正的力量。



賴清德今天中常會也說，這周六是一年一度的黨員代表大會，民進黨是對內擁有民主程序，可以多元競爭，對外，則團結一致的政黨。他也非常期待在當天，和全體黨代表同志報告，我們這一年的工作成果，並瞭解來自全台各地的寶貴意見，讓民進黨可以持續向前，謝謝大家。



民進黨全代會本周六舉辦，以“更好的民主、更好的台灣”為主軸，展現深化改革與團結前行的決心。



吳崢說，這一年間，賴清德與“行政院長”卓榮泰一同率領執政團隊，歷次的滿意度民調，都獲得人民高度的評價；在政黨滿意度的表現上，民主進步黨更在大選後蟬連多次台灣主要政黨的第一名。本屆全代會，是民進黨持續執政、落實改革承諾的關鍵時刻，因此今年全代會的主題為“更好的民主，更好的台灣”，展現民進黨傾聽人民聲音、堅守“台灣主權”，讓台灣民主變得更好的展望。