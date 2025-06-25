賴清德發文沒提“雜質說”臉書仍被灌爆

賴清德展開團結十講，他將第二講的內容發至臉書。（照:賴清德臉書） 中評社台北6月25日電／賴清德昨晚進行團結二講提及，要用民主淬鍊團結力量，需透過一次次選舉、罷免“打掉雜質”，引起熱議。賴在昨晚與今天上午分別在臉書發布第二講文稿，內容雖沒提到“雜質說”，網友並不買單，紛紛留言“團結由您說出來真諷刺”、“邊團結邊罷免，這種團結的方式真的前所未聞”。中國國民黨籍“立委”徐巧芯也在留言區以“分裂十講重點整理”狠酸賴。



賴清德24日晚間出席桃園市客家青年會“在變局中堅守信念－民主、公義與未來的台灣客家論壇”，發表“團結‘國家’十講”的第二講；賴在現場提及，台灣人民要用民主淬煉出“國家”團結的力量，這8成的民意，要透過一次一次的“選舉罷免”，一張又一張的選票，像打鐵一般，千錘百鍊、百煉成鋼、打掉雜質，淬煉出捍衛主權、守護民主、鋼鐵般的意志。



不過賴清德上述言論中的“打掉雜質”引發爭議，不僅國民黨與民眾黨齊聲痛罵，府方的新聞稿也未見這4字。而賴清德昨晚在演說結束後，在臉書發布針對第二講的貼文，文中屢次強調團結，也未見“打掉雜質”的字眼，但仍湧入不少網友留言痛批；約有四千名網友留言，多數都給予批評。



網友紛紛表示“團結由您說出來真諷刺”、“邊團結邊罷免，這種團結的方式真的前所未聞”、“把不支持的人當作是雜質過濾，這是身為最高領導人該講的話嗎？”、“搞好經濟自然就會團結，團結不是靠演講就能團起來”、“空話十講，多花點時間在民生經濟”；不過也有網友留言替賴清德打氣。



另外，徐巧芯也於留言區諷刺表示，“‘分裂十講重點整理’，第一課：台灣有猛瑪象、第二課：跟我不同意見的你各位都是雜質！徐更表示，“總統”來之前要先學習北韓李春姬，向現場大聲教學待會要喊‘“總統”好！’”