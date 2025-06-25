國民黨批賴清德　喊團結是清除異己

國民黨說，蔣經國的團結是信任人民，賴清德的團結是清除異己。（照片：國民黨臉書） 中評社台北6月25日電／賴清德24日的“團結二講”，提到要用民主淬鍊團結力量，需透過一次次選舉、罷免“打掉雜質”。中國國民黨25日在臉書發文表示，沒有台灣人應該是雜質，國民黨還以蔣經國跟賴清德對比指出，蔣經國的團結是信任人民，賴清德的團結是清除異己。



國民黨表示，賴清德在近日的團結十講當中語出驚人，竟將選舉與罷免比喻為“打鐵鑄劍”、要“百煉成鋼，打掉雜質”。這樣的“團結”口號，不是在凝聚民意，而是在劃分敵我、清洗異己。



國民黨強調，民主的真義，在於尊重多元、包容分歧。沒有哪一種族群、黨派或聲音，該被視為雜質，這是對人民最大的侮辱。



國民黨指出，蔣經國的團結：政府，是全民的政府，必為全民服務，與民眾結成一片。祇要政府永遠和民眾在一起，民眾便和政府在一起。人民的小事，為政府的大事。而賴清德的團結：距離今天80到40萬年前。大家想不到吧，台灣早期竟然有金絲猴，有長毛象，有早坂犀牛！透過選舉罷免，千錘百鍊、百鍊成鋼，打掉雜質。問客家族群，“台灣話聽得懂嗎？”



國民黨說，在賴清德的世界裡，誰是他眼中的雜質？真正的民主，是讓每一位台灣人都能安心發聲，而不是讓部分人被貼上雜質標籤、被獵巫、被罷免。



國民黨強調，拒絕民進黨用惡罷的方式分裂台灣，更拒絕賴清德把不同意見視為雜質、視為威脅！7月26日，一起站出來，用你的選票守護台灣的民主！