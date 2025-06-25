高虹安、鄭正鈐今晚合體開講　綠換看板應戰

高虹安和鄭正鈐今晚將在夜市舉辦聯合造勢活動催票。（照片：民眾黨新竹黨部提供） 中評社新竹6月25日電（記者 盧誠輝）24席藍委和停職中的新竹市長高虹安罷免案將在7月26日舉行投票，也讓新竹市成為全台唯一的雙罷（高虹安、藍委鄭正鈐）選區。高虹安和鄭正鈐今晚將在夜市舉辦聯合造勢活動催票，綠營則同樣選在今天全面更換新竹市大街小巷的廣告看板應戰。



由民間人士自組的“惡罷退散志工團”將在今晚於新竹市樹林頭夜市舉辦“惡罷退散平安大會”，包括高虹安、鄭正鈐、藍委徐欣瑩、台灣民眾黨新竹黨部主委李國璋、“歷史哥”李易修、民眾黨中央黨員蔡壁如、民眾黨台北市議員林珍羽等人都將到場接力開講。



有趣的是，就在高虹安和鄭正鈐將再次合體造勢的同一天，綠營罷團則悄悄全面更換新竹市各大街小巷的廣告看板，從過去“本月底前，二階連署若沒成功，台灣就淪陷，大家財產變0”的廣告內容，更換為“7/26星期六，罷免投兩票，蓋同意，下架不適任的立委、市長”。



高虹安和鄭正鈐除了積極展開陸戰外，兩人近日也已陸續在新竹市各大街小巷設置反罷免的廣告看板和綠營互別苗頭，高虹安主打“7/26，安定新竹，罷免投不，出門投票，不同意罷免，新竹反惡罷，支持高虹安”，鄭正鈐則主打“投下不同意罷免，守住新竹293億，財劃法成果，不能白費”，讓新竹市的罷免選戰越打越熱鬧。