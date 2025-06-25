路透曝台下周推新版防空避難指引　借鑑兩國　　

台北市萬華區防空避難所，民眾演練避難時“採蹲姿，嘴巴微張”。(資料照 台北市府提供) 中評社台北6月25日電／路透社報導，台灣下周將發布新版“防空避難指引”，內容借鑑烏克蘭與以色列。



路透社引述不具名的台灣高層安全官員說法：“台灣正仔細研究烏克蘭和以色列案例。”



因事涉敏感而要求匿名的這位官員表示：“我們的民眾必須知道如何保護自己，無論是在家中還是辦公場所。”



根據台灣政府規劃文件，當局將更新發布空襲警報時民眾應對的指引，包括無法及時進入避難處所的民眾，以及行駛中駕駛人該如何因應。



這些指引包括若民眾無法立即進入防空避難處所時，應躲在“至少兩道牆”後方，並“採蹲姿，嘴巴微張”。



另一位安全官員說：“在台灣都會區，現實情況是許多高樓住戶可能無法在3分鐘內迅速前往指定的防空避難處所。”他同時表示，政府正努力讓民眾學習“替代”的自我保護方式。



這兩位官員表示，7月漢光演習將史無前例地進行長達10天，屆時將在全台各地展開民防演練，包括預演如何設置緊急物資配收站。



台灣在全島各地設置防空避難處所，包括捷運站和購物中心等場所。僅台北市就有超過4600處此類避難所，可容納約1200萬人，達台北巿人口總數4倍以上。