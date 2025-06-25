于北辰罵前空軍副司令漢奸　判賠20萬定讞

于北辰。（中評社 資料照） 中評社台北6月25日電／曾任台空軍副司令、空軍官校校長的退役中將張延廷去年受訪表示，萬一台海發生衝突，台軍只能撐4天；遭退役陸軍少將、無黨團結聯盟桃園市議員于北辰批評“漢奸、台奸”。張延廷提告求償新台幣100萬元，一審判賠20萬元，高院今日駁回上訴，全案確定。



對於判決，于北辰今僅簡單回應“尊重法律”。



張延廷提告主張，他是知名軍事評論者，2024年5月26日到網路節目接受訪問，節目主持人詢問若大陸出兵攻台，“國軍”能支撐幾天？他分析並答以對方必定採取快節奏攻勢，以其演習天數來推知約僅2天即能攻陷台灣，寬鬆估算乘以2則為4天。



張延廷說，于北辰聽聞他的論述，同年5月28日在三立新聞網製作之“94要客訴”節目中，恣意謾罵他“漢奸、台奸、敗類”等顯足以貶抑他社會評價之言論，且於網路上流傳。已不法侵害他之名譽權，致他精神上受有痛苦，依侵權行請求對方給付他非財產上損害賠償20萬元。



高院認為，于北辰有發表“漢奸、台奸、敗類”之言論，而漢奸、台奸、敗類均為負面詞彙。其中漢奸、台奸為出賣“國家”民族利益的人，相當於“賣國賊”、“内奸”，即指通敵或“叛國”之人，敗類則指害群之馬，危害同類之人。他的言論指摘張，足以張社會上評價，已侵害名譽權。



高院表示，于北辰發表之言論，並非出於其本身專業之意見，亦未客觀理性駁斥對方見解或質疑對方分析能力。且對方接受訪談時並未提到放棄防衛甚至投降等論述，他即冠以漢奸、台奸、敗類等用語，使用偏激不堪之言詞而為意見表達，顯已逾合理程度，難認是善意之評論。



高院審酌張延廷為政戰學校政治法學博士，曾任空軍副司令、空軍司令部政戰主任、空軍官校校長。于為陸軍少將退伍，現為桃園市議員，兩造時常接受媒體訪問，發表對軍事情勢分析、軍事政策評論，在社會上均有一定之地位，經濟狀況皆屬良好，判決于北辰損害賠償20萬元確定。