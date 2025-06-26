中評關注：綠最怕後院失火　藍白須整合戰線

高雄大樹和山光電場近日引發濫墾山林爭議。（圖：藍委柯志恩臉書） 中評社高雄6月26日電（記者 蔣繼平）7月26日罷免投票與8月23日重啟核三公投，相差快一個月，戰線沒有整合，不容易炒熱話題拉高投票率，是民進黨政府的策略。雖大罷免重災區在中北部，但核電議題重心在南部，且近年非核政策導致綠電亂象頻傳，高雄大樹和山光電場爭議一出立刻滅火止血，即可看出綠營最怕後院失火，若藍、白各玩各的，就會落入脫鉤陷阱。藍白議題合作合攻南部，或有機會破局反制。



“中選會”日前公布24名藍委、停職中的新竹市長高虹安罷免案成案，7月26日舉行。大罷免重災區在中北部，南部並沒有藍委可罷。另外，藍白在“立院”聯手通過的“核三重新運轉公投案”訂於8月23日投票。大罷免與公投日期脫鉤，將加深在野陣營面臨議題分散、戰線無法整合的困境。



民眾黨無區域“立委”閃過大罷免，衹有遭停職的新竹市長高虹安罷免案成案。接下來要看白營如何在新竹戰場之外，再支援藍軍反罷。而身陷大罷免危機的藍營，重點將在如何催出不同意罷免票，公投案主導角色將落在民眾黨身上。



藍、白如何整合大罷免與公投戰線？可以先問民進黨最不想看到什麼情況發生，想當然是“綠營自家後院失火”。罷免南部無戰事，甚至南部綠營民代紛紛傾巢而出，到中部、北部、甚至東部花蓮響應大罷免，展現南部綠營大票倉的後勤實力。如果可以截斷、甚至逼回防，綠營就會頭痛。



民生經濟、執政缺失最能呼應全台，對綠營來說，南部痛點在於缺電議題，源頭就是核三廠二號機今年5月17日正式停機，結束台灣長達數十年的核能發電歷史，因為反核是民進黨神主牌，但綠能政策又引起各種亂象。近日高雄大樹和山光電場引起濫墾山林爭議，遭“經濟部”撤照，就是綠營試圖停損止血最好的例子。



不過高雄藍營近日猛打高雄大樹和山光電場的爭議，並沒有展現議題主導性，陸戰僅有一場非公開行程的會勘，若有似無的空戰，沒有帶起太多輿論發酵。一方面藍營主軸仍放在防禦大罷免，只剩地方主導議題，能量有限。沒有結合地面部隊，例如公民團體、庄頭髮動抗爭，影響層面更有限。