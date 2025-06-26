邱世卿：美炸伊朗有十足把握但無法對應台海

台灣前空軍司令部少校參謀官邱世卿。（中評社 資料照） 中評社6月26日電（記者 方敬為）針對美國軍事介入以色列與伊朗的衝突，與美國處理台海可能衝突的關聯性，台灣前空軍司令部少校參謀官邱世卿接受中評社訪問表示，部分人士認為，美國介入以伊衝突，就代表也會介入台海，是過度樂觀的想法。美國轟炸伊朗是有十足把握，且在行動前明確告知中國大陸及俄羅斯，由此可見美國對中俄觀感有所顧慮，台海方面的狀況完全無法比擬。



對於以伊衝突暫告一段落，後續的形勢發展，邱世卿認為，目前主要是看美國及伊朗能否達成核協議談判，因為事實證明，以色列並無能力獨自擺平伊朗，美國出手也是為了避免事態失控，影響其中東布局。不過，美國若有意進一步介入、扶植親西方的伊朗政權，勢必引發下一個阿富汗戰爭規模的區域衝突，美國會陷入快速衰弱的風險。



邱世卿，台灣空軍官校畢業，曾擔任台灣空軍志航基地補給官、彈藥官、台灣空軍司令部少校資訊參謀官。現從事人工智慧應用研發，曾出版《戰爭下的平民生存手冊》引起話題。



以伊衝突在美國轟炸伊朗3處核設施後，雙方達成停火協議。以色列和伊朗6月24日接受美國總統特朗普提出的停火方案，終結這場歷時12天、撼動中東局勢的衝突。以色列和伊朗都表示除非對方先破壞停火協議，否則不會中斷停火。特朗普表示，不尋求伊朗政權的更迭，因為他不想看到混亂。



特朗普並宣稱，伊朗核計劃已遭推遲數十年。雖然有關伊朗核設施損壞程度的情報尚無定論，但根據初步研判，“損失可能非常嚴重”。



針對後續可能走向，邱世卿表示，目前尚無法確知伊朗的核設施究竟造成多少破壞，不過，從觀察到的衛星照片可以判斷，至少在6個月到1年的這段期間，伊朗大概都無法使用這3處地下核設施進行鈾濃縮。因此中東形勢能否穩定下來，取決於美國與伊朗之間能否順利達成核協議。

