單厚之：國際風向不利大罷免　綠難出招

單厚之接受中評社訪問。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北6月26日電（記者 黃筱筠）綠營對大罷免一再出招，後面會不會放大絕？資深媒體人單厚之接受中評社訪問表示，原本賴清德想舉著“抗中保台”操作大罷免，但美國總統特朗普關稅政策一出，世界潮流都變了，“有一個灰犀牛”，綠營難出招。今年3月“抗中保台”氛圍非常高，但是關稅政策之後“變了”，例如網紅館長陳之漢到大陸直播，就可以抗衡民進黨，這代表整個風向都變了。



他也說，官方要註銷擁有大陸定居證者的台灣身分，看起來關注度不高，也沒人管這個。大家都麻痺，氛圍已經變了，加上民進黨不分區“立委”沈伯洋與郭昱晴，一位被指控父親賺紅錢，一位被指控先生賺紅錢，加上民進黨出現多起“共諜”案等，跟之前氛圍已經大不同。另外，“監察院”私人用車問題，民眾一定會講預算刪得好，民進黨基礎已經崩弱了，民進黨現在大罷免的部署，就只是顧好深綠。而民進黨也認為只要顧好深綠就夠，綠營內罷免熱度沒有降，但是盤在縮小。



單厚之，資深媒體工作者，跑“立法院”新聞超過20年，曾任《中國時報》、《聯合報》、《蘋果日報》等多家媒體記者，擔任過國民黨不分區“立委”王金平辦公室幕僚，現為媒體評論員。



單厚之表示，最近感受到國民黨投票熱度升高，未來只會增加不會減少，投票率高不利民進黨。



但他說，國民黨沒有戰略，基本上就是勤走基層。例如基隆市長謝國樑閃過罷免，他是第一位罷免打熱戰成功的案例，這與過去國民黨概念翻轉，過去國民黨都認為罷免要冷戰，但從謝國樑經驗得知要全面熱戰，要跟選民訴說、爭取選民支持，但是不要激怒，就像謝國樑之前也不罵罷免團體等，要不斷熱戰，一場一場與民眾接觸，加上最後兩個星期大造勢，希望國民黨能穩住罷免局勢，保住席次。



他也說，現在看起來國民黨造勢很差，但是基層確實有在動，每個被罷免的藍委都在基層活動，台中市被罷免“立委”則主打中火議題，這幾個被罷免都是國民黨執政縣市，縣市首長都會花時間去幫忙，因為罷免結果會聯動到每個縣市長自己之後選情。

