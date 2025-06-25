高虹安：我若被罷　柯建銘將主導新竹市政

高虹安強調罷免新竹市長要花新台幣三千萬元，讓她感到相當心疼。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹6月25日電（記者 盧誠輝）停職中的新竹市長高虹安25日晚上出席“惡罷退散平安大會”反罷免宣講活動表示，罷免新竹市長就要花掉新台幣三千多萬元公帑，這些錢可以用在孩童營養午餐、日照中心、造橋鋪路、疫苗補助，綠營卻選擇將這些錢花在奪權操作下，讓她感到相當心疼。



高虹安說，她若被罷免，將由民進黨執政的“中央”直接指派人選來當市長，強推大罷免的民進黨“立法院”黨團總召柯建銘就可以重新主導新竹市政，她相信這是大家最不願意看到的情況。她呼籲，大家7月26日一定出門投票，投下不同意罷免選票，才能守護新竹市，讓新竹市政繼續前進。



高虹安涉“立委”任內詐領助理費，去年一審被判有期徒刑7年4月，褫奪公權4年，並停職，她也宣佈退出台灣民眾黨。目前新竹市長一職由高任內副市長、民眾黨籍邱臣遠代理，高若被罷免，“內政部”將指派代理市長。



由民間人士自組的“惡罷退散志工團”25日晚上於新竹市樹林頭夜市舉辦“惡罷退散平安大會”，逾百名民眾到場聽講，包括遭發動罷免的高虹安、藍委鄭正鈐出席開講，另有藍委徐欣瑩、台灣民眾黨新竹黨部主委李國璋、“歷史哥”李易修、民眾黨中央黨員蔡壁如、民眾黨台北市議員林珍羽等人前來助講。



被停職中的高虹安致詞細數她上任兩年多來的政績指出，自從她上任後，新竹市嚴守財政紀律，目前已還債45億元，其他還包括推動中小學班班有大屏、創立竹市第一所數位實驗高中、提升敬老愛心卡使用率、一學區一日照中心等政績，新竹市的改變大家都看的見，也在國際評比獲得佳績，好的施政卻因政治鬥爭，導致鋪天蓋地的看板把新竹說的不堪。



高虹安認為，新竹市面臨雙罷，根本就是政治鬥爭與奪權操作，許多國家並沒有罷免制度，主因是相信透過民主選舉出來的首長具有民意基礎，而非選輸就翻桌。光是罷免新竹市長就要花掉三千多萬元公帑，這些錢可以用在孩童營養午餐、日照中心、造橋鋪路、疫苗補助，綠營卻選擇將這些錢花在奪權操作下，讓她相當心疼。