單厚之盤點罷免高危險6席　其它相對穩

單厚之接受中評社訪問。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北6月26日電（記者 黃筱筠）24席藍委罷免案將於7月26日投票。資深媒體人單厚之接受中評社訪問分析，原本有6位台中藍委將進入三階罷免投票，但3位要補件，壓力減輕一半。台中市長盧秀燕未來要問鼎大位，如果連3位藍委都保不住，那之後也不用玩了。他初估，高危險可能被罷免藍委有台北市徐巧芯、王鴻薇；新北市葉元之；桃園市牛煦庭；台中市羅廷瑋；台東縣黃建賓，其他都算是相對穩定。



單厚之，資深媒體工作者，跑“立法院”新聞超過20年，曾任《中國時報》、《聯合報》、《蘋果日報》等多家媒體記者，擔任過國民黨不分區“立委”王金平辦公室幕僚，現為媒體評論員。



7月26日要進行罷免投票的有24席藍委，加上遭停職的新竹市長高虹安。



桃園佔最多，6個選區全部被罷免成案，分別為第1選區牛煦庭、第2選區涂權吉、第3選區魯明哲、第4選區萬美玲、第5選區呂玉玲、第6選區邱若華。雙北各5例，台北市包含第3選區王鴻薇、第4選區李彥秀、第6選區羅智強、第7選區徐巧芯、第8選區賴士葆；新北包含第1選區洪孟楷、第7選區葉元之、第8選區張智倫、第9選區林德福、第12選區廖先翔。台中有3位，為第4選區廖偉翔、第5選區黃健豪、第6選區羅廷瑋。其他縣市包含：基隆市林沛祥、新竹市鄭正鈐、雲林縣第一選區丁學忠，花蓮縣傅崐萁，台東縣黃建賓。



單厚之說，罷免會不會成功，最後要看熱度。如果想要大成功，第一階段投票就少掉7個，需要補件。31席與24席，罷免方造勢能量就會差很多。國民黨重兵會放在台中市，台中市長盧秀燕一定會保住台中，之前有6個，但江啟臣、楊瓊瓔、顏寬恆都要補件，只剩下3個被罷免，盧一定要顧著，還要把反罷能量擴散到全台，這次罷免投票是盧秀燕試金石，盧秀燕若台中沒顧好，但桃園市長張善政卻顧好了桃園藍委，那盧秀燕要當什麼老大？台中市任何一個藍委被罷掉，對盧秀燕都是大傷。

