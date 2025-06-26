柯文哲賣新竹農地　李國璋：帳戶都被凍結了

新竹市議員李國璋25日晚上出席反罷免活動時，透露柯文哲賣新竹農地的原委。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹6月26日電（記者 盧誠輝）台灣民眾黨前主席柯文哲擁有的新竹農地6月16日售出，估計約進帳新台幣2千萬元，遭民進黨籍新竹市議員質疑是“獲利了結”。民眾黨新竹黨部主委、新竹市議員李國璋25日晚上出席“惡罷退散平安大會”時透露，柯文哲和陳佩琪夫妻銀行帳戶都已被凍結，賣新竹農地是為了支撐家庭經濟。



由民間人士自組的“惡罷退散志工團”25日晚上於新竹市樹林頭夜市舉辦“惡罷退散平安大會”，逾百名民眾到場聽講，被尋求罷免、已停職的新竹市長高虹安、藍委鄭正鈐皆出席。藍委徐欣瑩、台灣民眾黨新竹黨部主委李國璋、“歷史哥”李易修、民眾黨中央黨員蔡壁如、民眾黨台北市議員林珍羽等人接力助講。



李國璋表示，他參與新竹市選舉二十幾年來，新竹市政府和新竹市議會很少有這麼和諧過，黨派之爭也從來沒有像現在這麼惡質與強烈過，尤其是今天有民進黨籍新竹市議員又在批評柯文哲的新竹農地已經賣出去的事情，讓他感觸相當深。



李國璋指出，柯文哲的新竹農地過去有爭議也道過歉了，但賴清德卻從未對“賴皮寮”道歉過，柯文哲新竹農地後來整理好了，不管種了什麼？也算是回復農用了，但民進黨卻還是要繼續挑東挑西，就算只是長了一些雜草都要說沒有農地農用，現在那塊農地賣出去了，又要說柯文哲已經“獲利了結”。



他質疑，難道有人會想賠錢賣房子嗎？除非有不得已理由，現在買賣資訊都是公開的，難道大家都是笨蛋嗎？難道大家要買賣不會去看一下現況如何嗎？柯文哲賣地也犯法嗎？



李國璋提到，柯文哲已經莫名其妙被羈押了九個月，檢方仍查不到金流，柯把新竹農地賣了又怎麼了嗎？事實上，他非常清楚柯家此時賣新竹農地是為了什麼？因為柯家現在需要有其他經濟來源來支撐，柯妻陳佩琪的銀行戶頭是被凍結的，更何況是柯文哲的銀行帳戶。



李國璋強調，柯家最主要的兩個經濟來源銀行帳戶都被凍結了，難道這九個多月來要叫柯家不吃不喝嗎？現在柯文哲合法買賣新竹農地，又干民進黨什麼事呢？難道民進黨真的要對柯家繼續追殺下去嗎？台灣已經變成這樣了嗎？民進黨不管是對柯文哲或高虹安都是用同樣的方式去進行政治追殺。