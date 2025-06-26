鄭正鈐：4成不能決定6成的人是雜質

藍委鄭正鈐強調，40%的人不能決定60%的人是雜質。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹6月26日電（記者 盧誠輝）賴清德24日在團結二講時提到“打掉雜質”說法引發在野黨抨擊。被發動罷免的中國國民黨籍“立法委員”鄭正鈐25日強調，40%的人不能決定60%的人是雜質，所以大家一定要在7月26日出門投下不同意罷免票，向賴清德說不。



“中選會”已公告24席藍委和停職中的新竹市長高虹安罷免案成案，將在7月26日舉行投票，也讓新竹市成為全台唯一的雙罷（高虹安、藍委鄭正鈐）選區。



由民間人士自組的“惡罷退散志工團”25日晚上於新竹市樹林頭夜市舉辦“惡罷退散平安大會”，逾百名民眾到場聽講，被尋求罷免、已停職的新竹市長高虹安、藍委鄭正鈐皆出席。藍委徐欣瑩、台灣民眾黨新竹黨部主委李國璋、“歷史哥”李易修、民眾黨中央黨員蔡壁如、民眾黨台北市議員林珍羽等人接力助講。



鄭正鈐表示，全台雙罷的主要原因就是新竹市是民進黨“立法院”黨團總召柯建銘的地盤與禁臠，本來大罷免還在假裝是罷團與公民團體在運作，後來柯建銘直接承認是他籌劃的，根本不演了。



鄭正鈐指出，藍白在“立院”進行財劃法修法，將稅收貢獻度納入統籌分配稅款計算，而新竹市的統籌分配稅款也從新台幣83億元增加到293億元，讓財政分配回歸公平，但民進黨政府卻不願意放棄對地方財政的控制，透過覆議案試圖推翻改革，現在覆議失敗了，就搞“釋憲”，之後又想透過大罷免改變“立院”“立委”席次。



鄭正鈐強調，萬一大罷免成功了，好不容易爭取到的新竹市統籌分配稅款和勞工新增放假日都會被沒收，所以他呼籲民眾，一定要在7月26日出來投下不同意罷免票，要向柯建銘與賴清德說不，讓他們知道，40%的人不能決定60%的人是雜質。