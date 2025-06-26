台漢光演習首度結合城鎮戰　大賣場避難

2025全社會防衛韌性委員會日前在台南進行實地演練。（照片：府方提供資料照） 中評社台北6月26日電／台灣漢光演習今年首度結合城鎮韌性演習，軍方人士指出，此次因應國際情勢，將持久作戰納入想定，除灰色地帶襲擾外，包括關鍵基礎設施破壞等情境都納入實兵演練，台“國防部”、“內政部”也首度結合大型賣場進行避難演練，並鼓勵民眾提早備妥避難包，逐步建構防災意識。



“漢光41號”實兵演習將於7月9日至18日舉行



根據《中時新聞網》報導，“總統府”今將召開全社會防衛韌性委員會第四次會議，聚焦漢光演習與城鎮韌性演習彼此結合與呼應，除了全台22縣市政府在防空警報演練時，將進行急救站、救濟站的演練外，並將舉辦3場城鎮韌性演習，選定台北、台中、台南共9個區進行全員避難演練，屆時非機敏場所都要打開大門讓民眾避難。



過去漢光演習大多只模擬解放軍由演轉戰後，從台灣周邊海空、濱海、到灘頭決戰。軍方人士表示，此次漢光演習將近期俄烏戰爭等狀況納入模擬，俄烏開戰之初，很多人認為烏克蘭只打3天，但至今已超過3年，許多地區都進入城鎮作戰和巷戰。



軍方人士說，漢光兵推將此現代作戰經驗納入，一旦台灣進入持久戰，就可能陷入城鎮作戰模式，必須仰賴全社會防衛才能確保整個台灣持續運作，因此這次除了增加城鎮戰外，也新增避難所的實質操演，喚起全民“國防”概念。



演習科目將包括關鍵基礎設施遭破壞時，如何投入搶救，以維持水電等基本設施的供應；開設臨時“急救站”，如何讓醫療醫護及時搶救傷患；還有“救濟站”等基本維生物資的補給、配送、發放等，全都納入實兵操演。