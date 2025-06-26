打臉賴！蔡正元曝DNA發現台原住民來自閩

蔡正元。（中評社 資料照) 中評社台北6月26日電／賴清德24日在團結十講第一講提到遠古長毛象、金絲猿等物種，意圖以此論證台灣生態的獨立性，但反遭不少專家打臉，指兩岸本是一體。前“立委”蔡正元指出近年的DNA技術突破，進一步論證，八千年前福建遺骨與台灣排灣族、阿美族一模一樣，證實台灣原住民原來都來自於福建。



蔡正元25日在《大新聞大爆卦》節目提到，2022年諾貝爾醫學獎頒給一個人類學者，他發明了一種古代DNA萃取技術，就是遺骨即使是數十萬年前，都有辦法萃取DNA。後來拿這個應用來找很多人類的歷史，有了一個驚天動地的發現。把八千年前在福建找到的遺骨DNA一查，發現跟台灣的排灣族、阿美族竟然一模一樣！這是一個很重大的突破，證實台灣的原住民都來自於福建。



蔡正元指出，第二個案例更經典，是台灣自己做的，馬祖有個小島叫亮島，亮島挖出兩具屍體，一具7500年前，一具7000年前，DNA一驗，也是南島語族。台灣找不到一千年前的原住民，但找得到6500年前的大坌坑人，一查，一模一樣！



蔡正元強調，什麼意思？就是台灣所有南島語族的，祖源全部來自福建！這些就是鐵證，因為DNA是比看什麼骨頭、文化遺址還要精準的。