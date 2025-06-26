漢光41號演習　動員22000後備軍人

台“國防部長”顧立雄。（中評社 資料照) 中評社台北6月26日電／賴清德宣布七月為“國家團結月”，強調全民團結應對外部威脅。台“國防部長”顧立雄昨表示，軍方將透過延長漢光四十一號演習實兵演練時間，其中包括編實動員、擴編動員等，總召集後備人數會高達22000人，其中206旅全旅動員，召集後召員就進入本身作戰地境內戰術位置，主要目的是針對後備旅的“臨戰訓練”，即驗證被教召後，需花費多久時間恢復原有戰力。



顧立雄在“立法院”“外交及國防委員會”召開會議前受訪指出，今年“漢光四十一號”實兵演習期間已由原先五天四夜擴展為10天9夜，操演內容涵蓋灰色地帶襲擾應處、“國土”防衛與縱深持久作戰，除了從事立即備戰操演外，還要加強二級戒備、一級戒備，最後再看整體行動模擬，配合各種狀況發布，讓各級部會進行演練。



綜合台媒報導，顧立雄答詢時表示，今年包括編實動員、擴編動員等，總召集後備人數會高達22000人，其中206旅全旅動員，召集後召員就進入本身作戰地境內戰術位置，主要目的是針對後備旅的“臨戰訓練”，即驗證被教召後，需花費多久時間恢復原有戰力。他強調，這與整個防衛作戰計劃有很大的連動性，因此必須進行實兵驗證。



顧指出，會依據兵棋推演成果、聯合作戰要領與關鍵行動計劃，在漢光演習中進行務實驗證，展現防衛台灣的整備與意志，設計整體已與“國家團結月”扣連。



漢光演習期間將更容易出現於大眾視野，考量情報價值及軍民合作，對於軍方對拍攝有無指引和規範？法律事務司長沈世偉中將說明，在“軍事營區安全維護條例”通過後，軍事營區已有明確定義，包括納入演習的區域、禁止行為皆會對外公告說明。目前相關子法正在辦理預告與準備。



沈舉例，在營區外朝營區內部測量、錄影、攝影、描繪等偵查行為，只要足以影響軍事營區安全，就會依法開罰；但如果只是軍事迷對著軍機起降拍攝，無刻意拍攝營區內敏感處所，並不構成違法。



顧立雄並說，經與“行政院”溝通，目前該條例仍有三個子法要公告，預計8月1日起實施。