黨同伐異不會被接受　蔣萬安：賴也是雜質？

台北市長蔣萬安。（中評社 資料照) 中評社台北6月26日電／賴清德日前在團結二講提及的“雜質說”，遭在野黨砲轟。中國國民黨籍台北市長蔣萬安26日表示，其實賴清德在許多人眼中也是不同意見、不同立場的人，難道也要被當作“被打掉的雜質”？在台灣，擁抱多元、包容不同意見，才是民主真正的鋼鐵意志。



蔣萬安今天出席台北市西門獅子會捐贈北市消防局多功能排煙車捐贈典禮。



針對賴清德雜質說，他認為，在台灣擁抱多元，包容不同意見，才是台灣民主真正的鋼鐵意志，民主社會尤其在台灣這片土地其實再怎樣意見立場不同，不應該稱任何人是雜質，甚至說要打掉雜質，這種所謂黨同伐異非我族類做思想清洗作為，開民主倒車，不會被善良台灣人接受。



蔣萬安表示，國際局勢變化非常的快，民眾也非常關心，尤其在區域安全的議題上面，希望政府能夠很清楚告訴大家，到底怎麼樣來因應現在變化詭譎、快速的局勢，不管是在安全、在經濟的議題上面，甚至美國特朗普總統的關稅議題，政府做好了準備沒有？現在進度如何？



蔣萬安指出，在7月份他們也將進行一場特別結合民安以及萬安的演習，台北市政府也都做好各項的準備與“中央政府”一起將這次演習做好。這次演習完全配合“中央政府”一起合作，屆時相關的演習，百貨賣場會引導消費者進入到避難空間，在警報解除前都不能離開，希望民眾要遵守相關的民防法規定，簍責會有相關罰則，希望將這一次的演練能夠一切順利。