陳其邁任邱議瑩主委？市府否認、對手批造謠

綠委賴瑞隆、許智傑26日受訪回應時事。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄6月26日電（記者 蔣繼平）角逐民進黨高雄市長初選的綠委邱議瑩昨日成立競選辦公室，並傳出民進黨籍高雄市長陳其邁之後將擔任競總主委。同樣爭取初選的綠委賴瑞隆、許智傑今天出席活動時紛紛反擊，賴瑞隆痛批“造謠、放話適可而止。”許智傑強調“陳其邁是桶箍角色，該造謠絕非事實。”



陳其邁明年任期屆滿卸任，4位綠委表態競逐，分別是林岱樺、邱議瑩、許智傑、賴瑞隆。邱議瑩昨天在三民區九如一路舉行競辦開幕茶會，前綠委趙天麟及多位湧言會高雄市議員到場力挺。邱議瑩與陳其邁交情好，競辦茶會結束後，地方隨即傳出“趙天麟將出任競選總部總幹事操盤輔選，市長陳其邁擔任主任委員”的消息。



對此，市府幕僚回應這是“假訊息”，陳其邁已數度重申對初選保持中立，尊重與祝福每位參選者。



賴瑞隆、許智傑今天上午前往高雄市文化中心出席Wecare高雄辦的“高雄相挺花蓮，民主不缺席！記者會”。



賴瑞隆會後受訪表示，綠執政延續，讓高雄更好、讓台灣更好，這樣的方向是不變的，很清楚賴清德、陳其邁也都多次表達，會讓整個體制、機制順利進行，出現最適合的人選，也是避免未來不必要的紛擾。他強調“有心人刻意的造謠、刻意的放話，可以停止，賴清德與陳其邁的態度是非常明確的。”



許智傑也表示，造謠的人真的是別有用心，陳其邁除了是公共財之外，還是最主要的桶箍，民進黨最可愛的地方，就是初選雖然有任何的競爭，但最後還是會團結一致，這個時候桶箍的角色就非常重要，所以陳其邁從以前、到現在、到以後，都會是扮演桶箍的角色。他強調“所以分明是有人造謠，也不會是事實。”