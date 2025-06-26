韓國瑜已返台　民進黨團喊該上班、收心了

民進黨團召開記者會，喊話韓國瑜要上班了。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北6月26日電（記者 黃筱筠）中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜6月中旬低調到加拿大參加兒子韓天大學畢業典禮，近日已返台。民進黨“立法院”黨團今天召開記者會呼籲韓國瑜該上班、收心了，未來包括新台幣4100億元特別預算條例等，都有待韓國瑜趕快召集實質協商，而非過水就要表決，這樣是沒有討論、不是民主。



民進黨“立法院”黨團今天召開“度假一條龍，上班一條蟲，出國度假也要回國協商”記者會，出席者有黨團幹事長吳思瑤以及書記長陳培瑜。



吳思瑤說，韓國瑜形象是能撈就撈、能混就混；度假一條龍、上班一條蟲，當一天院長要撞一天鐘，希望要回台協商，上班、上工了要協商。不要重大爭議法案都不召開協商。



她指出，韓國瑜上任以來，過水式協商已經非常多次，包括財劃法、“國會”改革法案等，讓本屆“立法院”淪為史上最不討論的“國會”。民進黨團要呼籲韓國瑜，未來“立院”除了4100億元特別預算條例外，還有法院組織法（法庭直播）、選罷法（原住民不在籍投票）、地方制度法（台北市保住副市長）、預算法（普發現金常態化）等，都是可能列入議程表決的議案，均有待協商。



韓國瑜自14日起就無公開行程，低調到加拿大參加獨子韓天畢業典禮，返台後24日原定要主持“立法院”院會，但仍臨時改由副院長江啟臣主持，連續神隱11天後，韓國瑜25日終於現身“立院”，接見珠心算數學協會一行。