國民黨搶下凱道　朱：7月起每周都有大活動

國民黨主席朱立倫。（中評社 資料照） 中評社台北6月26日電／全台大罷免7月26日投票，中國國民黨持續熱戰，為此規畫4場大型活動。國民黨主席朱立倫26日指出，每周都有活動，最後總表出來後會邀請各方人士來參加，包括國民黨籍“立法院長”韓國瑜、“直轄市長”、前中廣董事長趙少康都會邀請一起來參與反惡罷活動。



國民黨規畫4場大型活動，包括7月5日在台北市政府前的造勢；7月10日在中央黨部的勞工後援成立大會；7月19日選前黃金周在新北、桃園及台中都有造勢；以及7月25日在凱道的選前之夜活動。



國民黨日前申請7月25日凱達格蘭大道的路權，今天凌晨確定搶下。據瞭解選前之夜的造勢將會由黨中央主導，並預計號召上萬支持者上街，一起守護藍委、避免遭罷。藍委賴士葆26日表示，申請到很好的事情，地方大支持者能夠出來反罷免，他個人一定參與。



朱立倫今出席“2025銀光好居標章授證暨創新服務獎表揚典禮”。他會前受訪表示，距離罷免投票時間非常短，不到一個月，因此不只選前之夜，選前黃金週，每一周都有重要活動安排。他跟區域聯防負責人，各縣首長深談過，把時間、地點都喬好，最後總表出來後會邀請各方人士來參加，包括韓國瑜、“直轄市長”、趙少康都會邀請一起來參與反惡罷活動。



據瞭解，國民黨大型造勢第一個登場的是7月5日在台北市政府前廣場舉辦的萬人造勢；之後在7月10日於中央黨部，也將舉辦勞工後援會成立大會，預計是一場中大型的造勢活動。



而選前黃金周，除了在新北市板橋第一運動場外廣場的“反惡罷造勢大會”之外，在台中、桃園也都將舉行造勢活動；接下來，在7月25日登場的選前之夜，將是藍營規模最大的造勢活動，預計將有上萬名支持者聚集於凱道。