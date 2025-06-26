赴上海參加雙城論壇？蔣萬安：依慣例溝通

台北市長蔣萬安。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北6月26日電（記者 張穎齊）台北、上海雙城論壇今年邁入第16年，照慣例在7、8月舉行，今年輪到中國國民黨籍台北市長蔣萬安回訪上海。陸委會日前表示，尚未收到台北市政府申請。蔣萬安26日指出，都有持續照規定與慣例溝通、協調，會依照相關法規。



去年時任上海市副市長華源訪台北，按慣例今年再輪到蔣萬安到上海回訪。陸委會副主委梁文傑日前表示，台北市迄今還沒有提出相關申請案，只要聚焦在市政的本質以及都市治理都樂見。



蔣萬安今日受訪回應，關於雙城論壇，他都持續在依照相關的規定及過去的慣例，有相關的溝通以及協調。所以他也會依照相關的法規，也會秉持對等、尊嚴、善意、互惠的原則來進行。



媒體問，台北設計獎被發現疑似徵件的信函是簡體字，被認為是有疏失，如何處理？蔣萬安則說，台北市產發局已很清楚的說明，也即刻的來進行了相關的改善。



蔣萬安26日赴台北市萬華區的消防局第一大隊雙園分隊出席“國際獅子會300A–2區台北市西門獅子會捐贈北市消防局多功能排煙車捐贈典禮”，與會的還有民進黨籍前“內政部長”徐國勇、綠委吳沛憶、台北市議員洪婉臻、劉耀仁、消防局副局長許志敏、西門獅子會長洪啟斌等人。