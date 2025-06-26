台潛艦海鯤號今第二次海測　浮航出高雄港

台潛艦海鯤號6月17日首次進行海測。(台船提供資料照) 中評社高雄6月26日電／台造潛艦“海鯤號”本月17日首次出海浮航測試近6小時，引起外界高度關注。今天早上8點左右，海鯤艦再度浮航出高雄港，前往外海進行第二次海測，台船及海軍256戰隊、工程人員做好防護，站在甲板上隨艦出海。



台海軍參謀長邱俊榮中將25日在“立院”答詢時表示，海鯤號首次浮航執行穩定性測試，未來將進行3至4次浮航測試後，依序展開50公尺淺水潛航、200公尺深水潛航與各系統驗證測試，預計9月30日前完成海側，仍依照合約規劃11月份交艦。



邱俊榮答詢時解釋，17日第一次出海主要測試水面上的穩定性，接下來預計要進行3至4次浮航測試，測試船體在不同海況下的操控性能與穩定性。



台“國防部長”顧立雄答詢說，海上測試項目約34項，分成浮航、淺水潛航、與深水潛航三階段，每階段皆須安排多次海上測試，會依測試結果管制進行缺改調校。



在浮航測試完成後，會進入50公尺“淺水潛航”，以及200公尺“深水潛航”階段，並進行各系統操作的實測，包括推進系統、導航系統、通信系統、聲納與武器系統等，所有測試都會依照逐步推進、逐項驗證、逐步修正的方式進行。目前依照合約規劃節點，9月30日完成海上測試、11月交艦。



台船在首次海測後說明，已順利執行推進、舵翼、電力、通風、通信及航儀等各項系統的首次海上動態組合測試。