罷團全台動起來　高雄宣傳花蓮罷傅崐萁

Wecare高雄26日上午在高雄文化中心正門口舉辦“高雄相挺花蓮，民主不缺席！”記者會，許多新系民代到場。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄6月26日電（記者 蔣繼平）大罷免7月26日投票，綠罷團全台造勢。Wecare 26日上午在高雄文化中心正門口舉辦“高雄相挺花蓮，民主不缺席！”記者會，民進黨“立委”賴瑞隆、許智傑、李柏毅；民進黨籍高雄市議長康裕成率黨籍議員簡煥宗、何權峰、湯詠瑜、邱俊憲、陳慧文、李喬如、郭建盟、黃文志、鄭孟洳、張勝富等到場支持。將退出台灣基進黨的高雄市議員張博洋也現身。



24位國民黨“立委”與遭停職的新竹市長高虹安罷免案7月26日投票。高雄雖然沒有藍委可罷，但因2020有成功罷免國民黨籍高雄市長韓國瑜的經驗，大罷免熱潮不僅“輸出經驗”，高雄綠營民代也外援到中北部及花蓮替罷藍委站台、參與宣講活動。罷韓團體Wecare高雄也組南罷天志工團到外縣市支援。



Wecare高雄表示，6月28日高雄志工將組團前往花蓮，加入第一線行動，與在地公民團體並肩同行，用行動證明“台灣的民主，沒有局外人；每一場罷免，都是我們的事。”當年靠著全台支持完成了罷韓，如今也要把這份力量帶到花蓮。



爭取高雄市長初選的4綠委當中，衹有新系的許智傑、賴瑞隆到場，新系議長康裕成到場領軍，菊系的簡煥宗、何權峰、邱俊憲也到場，其他議員大部分昨天並沒有出席綠委邱議瑩成立高雄競辦的開幕活動，湧言會議員鄭孟洳有現身不過是兩邊都有跑，看起來今天這場有如新系、菊系的大集合。



另外，邱議瑩18日已有在台北開記者會，宣布成立“支援大罷免高雄總聯絡處”，全力投入大罷免戰役，綠委李昆澤、黃捷、李柏毅等人到場支持。