罷團發起全台遶境為期16天　邀賴清德參與

罷團將發起護台遶境活動。（罷團提供） 中評社台北6月26日電（記者 黃筱筠）罷免團體喊話希望賴清德能站出來合體造勢，民進黨發言人韓瑩回應，賴一直以來對於公民團體發起的罷免行動皆持尊重與肯定的立場，近來的“團結國家十講”中，更提到台灣的民主價值，即是透過不斷地選舉罷免等民主制度，淬鍊出如今的民主成果，我們同樣希望，所有反共保台的意識能夠成為團結“國家”的最大公約數。



民進黨並未正面回應賴清德是否會與罷團共台造勢。



罷免團體今天召開記者會宣布舉行“護台大遶境”活動，將於7月4日由花蓮出發，為期16天，比照媽祖遶境的形式，以車隊掃街與徒步定點遶行的模式，順時針繞走遍全台各個縣市，最後終點將在7月19日台北青島東路集結。而民進黨發言人吳崢也說，民進黨會配合罷團進行相關活動。



“護台大遶境”活動是罷團發起，今天也把遶境日程表放到網路上，號召支持罷免者在各地一起加入，罷團也說明，這次的主視覺由黑熊“歐罷”擔任護台大將軍，有“鎮守安宅、驅逐邪穢”的意象，也是“大罷免大成宮”的靈魂角色。



全台大罷免預計於7月26日進行首波投票，包含停職中的新竹市長高虹安，以及24席國民黨“立委”罷免案，藍綠陣營目前積極到各地宣講。

